[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대는 지난 3일 대구 엑스코 동관 제2세미나장에서 ‘디지털헬스케어 혁신클러스터 심포지엄’을 열고 DOM(Dental·Optical·Medical) Complex 기반 초광역 기업지원 성과를 공유했다.

이번 심포지엄은 대구시 지역성장 인재양성체계(앵커) 사업의 일환으로 디지털헬스케어 혁신클러스터 구축을 통한 산·학·연·관·병 협력체계를 강화하고 지역 기업 혁신 성장의 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

대학이 추진 중인 DOM Complex는 지역 특화 보건의료산업인 치과(Dental), 안경(Optical), 재활·의료(Medical)기기 산업을 중심으로 헬스테크 특화센터를 구축해 교육과 기업지원을 연계하는 사업이다.

이날 심포지엄에는 김지인 대외부총장을 비롯한 대학 관계자와 이재달 대구시 대학정책과장, 유관기관 및 지역 기업 관계자 등 80여명이 참석했다.

행사에서는 디지털헬스케어 산업 발전 방향과 대구시 정책을 주제로 한 발표에 이어 한달빛글로컬보건연합대학(대구보건대·광주보건대·대전보건대)의 기업지원 우수사례가 발표됐다.

참석자들은 대학과 기업이 함께 추진한 기술개발 및 사업화 성과를 공유하며 초광역 산학협력 모델의 발전 방향을 논의했다.

김지인 대외부총장(간호학과 교수)은 “이번 심포지엄은 디지털헬스케어 산업의 변화와 미래를 함께 조망하고, 산·학·연·관·병이 지속 가능한 협력 방안을 논의하는 뜻깊은 자리였다“고 말했다.