[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경일대 RISE AGORA사업단은 지난달 26일 경주 드림센터에서 소상공인시장진흥공단과 지역상생과 인재양성 체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약식에는 소상공인시장진흥공단 김현석 대구경북지역본부장을 비롯한 관계자와 태원찬 경산공설시장 상인회장, 우상권 경산중앙로상점가 상인회장 등이 참석했다.

경일대에서는 우동경 기업지원센터장과 김소영 ACE사업단장 등이 참석해 지역 상생을 위한 협력 방안을 논의했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 AI 기반 지역상권 활성화 및 전통시장 경쟁력 강화, 지역성장 인재양성 체계 구축, 취·창업 교육 프로그램 자문 및 멘토링 운영, 소상공인 역량 강화와 판로 확대 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

김현우 RISE사업본부장은 “대학은 단순한 교육기관을 넘어 지역 산업과 함께 성장하는 혁신 파트너가 돼야 한다”며 “지역 소상공인이 직면한 다양한 과제를 함께 해결하고 지속 가능한 지역상생 모델을 구축할 수 있도록 유관기관과 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.