백종원 “대패삼겹 내가 개발” 대반전…법원 “80년대 이미 유행”

[헤럴드경제=김성훈 기자] 백종원 더본코리아 대표가 ‘대패삼겹살’을 최초로 개발했다고 주장해왔지만 법원은 사실이 아니라고 판단했다. 4일 채널A 등에 따르면, 수원지방법원 안양지원은 더본코리아 가맹점주 A 씨가 유튜버 김재환 PD를 상대로 낸 손해배상 소송에서 지난달 25일 원고 패소 판결했다. 김 PD는 ‘백 대표는 대패삼겹살 원조가 아니다’라고 주장해온 인물이다. 백 대표는 자신이 1993년 대패삼겹살을 최초로 개발했다고 여러 경로를 통해 주장해왔다. 더본코리아 홈페이지에도 그 같은 내용이 있다. 육절기를 구매하려다 햄 슬라이서를 사는 바람에 냉동 삼겹살을 썰다가 고기가 대패에 민 것처럼 돌돌 말려 나왔고, 그 모양에 착안해 대패삼겹살이라는 메뉴를 자신이 처음으로 세상에 내놨다는 주장이다. 백 대표는 1998년 ‘대패삼겹살’ 상표등록을 하기도 했다. 그러나 김 PD는 대패삼겹살이 1993년 이전부터 부산, 광주 등에서 자연스럽게 생겨나 팔리고 있었다며 백 대표의 주장이 거짓이라고