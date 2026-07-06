[사진=파스쿠찌]
[사진=파스쿠찌]

[헤럴드경제=윤창빈 기자] 6일 서울 중구 파스쿠찌 센트로서울점에서 모델이 파스쿠찌의 여름 시즌 제품인 ‘베리베리 요거트 그라니따’, ‘베리베리 바나나 그라니따’를 선보이고 있다.

파스쿠찌는 대표 여름 메뉴인 그라니따를 중심으로 다양한 프로모션을 전개한다. 또한 멀가(MULGA) 협업 아트워크를 선보이며 여름 시즌 캠페인을 진행한다.


pangbin@heraldcorp.com