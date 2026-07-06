강원도 춘천시에서 아이파크 브랜드 아파트가 7월 신규 공급될 예정이다.

‘춘천 리버뷰 아이파크’는 강원도 춘천시 동면 장학리 일원에 지하 2층~지상 최고 27층, 2개 동, 전용면적 59㎡·84㎡, 총 262가구 규모로 조성된다.

춘천 지역에서는 아이파크 브랜드 아파트 공급 사례가 많지 않다. 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 올해 상반기 춘천시 아파트 거래량 상위 단지 가운데 ‘춘천 레이크시티 아이파크’가 포함됐으며, ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’ 전용면적 84㎡는 올해 2월 6억2,744만원에 거래됐다.

이번 공급 이후에는 현재까지 올해 춘천 지역에서 추가 분양 계획이 공개된 단지는 없는 것으로 알려졌다.

단지는 남향 위주 배치와 4베이 판상형 중심 설계를 적용했으며, 일부 세대에는 현관 팬트리, 주방 팬트리, 드레스룸 등이 마련된다. 주차장은 지하에 배치하고 지상 공간은 공원형으로 조성할 계획이다. 커뮤니티 시설도 함께 들어설 예정이다.

교육시설로는 장학초와 강원중·고가 도보권에 있으며 후평중, 춘천여고, 한림성심대학교와 후평동 학원가도 인접해 있다. 단지가 동면에 위치해 농어촌특별전형 적용 대상 여부는 관련 기준에 따라 확인이 필요하다.

생활 인프라로는 단지 앞 MS마트를 비롯해 하나로마트, 후평동 상권, 춘천성심병원 등을 이용할 수 있으며, 만천천 산책로와 소양강, 구봉산, 너울숲공원, 손흥민체육공원도 가깝다.

교통 여건은 춘천순환로와 춘천로 이용이 가능하며, 동면IC를 통해 중앙고속도로와 연결된다. 경춘선 춘천역을 이용하면 서울 청량리역까지 환승 없이 이동할 수 있다. GTX-B 노선과 동서고속화철도는 현재 추진 중인 사업이다.

주변에는 후평일반산업단지와 NHN도시첨단산업단지, 레고랜드, 퇴계농공단지 등이 위치해 있으며, 수열에너지 융복합 클러스터와 행정복합타운(강원도청 신청사 부지)은 조성이 추진되고 있다.

청약은 청약통장 가입기간 6개월 이상인 춘천시 및 강원도 거주자를 대상으로 1순위 신청이 가능하며, 다주택자와 세대원도 청약할 수 있다.

견본주택은 춘천시 근화동 근화사거리 인근 옛 터미널 부지에 마련될 예정이다.