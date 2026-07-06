[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군은 최근 농림축산식품부가 주관한 ‘2027년 취약지역 생활 여건 개조사업’ 공모에 관내 2개 지구가 선정됐다고 6일 밝혔다.

이 사업은 주거·안전·위생·생활 인프라 등 주민 생활과 밀접한 분야를 종합적으로 개선해 쾌적하고 안전한 정주 환경을 조성하는 것이다.

내년 기본계획 수립을 시작으로 2030년까지 4년간 추진되며 국비 약 30억원 등 총 48억원이 투입된다.

대상지인 파천면 신기1리는 30년 이상 노후주택 비율이 68.6%, 슬레이트 주택 비율이 44.1%에 달해 주거환경 개선이 시급하다.

특히 지난해 대형 산불로 주택 38호가 전소되는 피해가 발생해 생활 기반 회복이 절실히 요구된다.

또 다른 대상지인 안덕면 지소리는 30년 이상 노후주택 비율이 69.6%에 달해 재래식 화장실 정비, 슬레이트 지붕 개량, 노후주택 집수리 등 생활환경 개선 사업이 추진될 예정이다.

윤경희 청송군수는 “이번 공모사업 선정은 주민들의 정주여건을 개선하고 지역에 새로운 활력을 불어넣는 중요한 계기가 될 것”이라며 “사업 추진으로 안전하고 쾌적한 생활환경을 조성하는 것은 물론, 지속가능한 살기 좋은 농촌마을을 만들어 나가는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.