[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구경북경제자유구역청(이하 DGFEZ)은 지난 3일 엑스코 동관에서 ‘2026 DGFEZ-메디엑스포 네트워킹의 밤’을 개최했다.

이번 행사는 국내 대표 통합 보건의료 전문 전시회인 ‘2026 메디엑스포 코리아’와 연계해 마련됐으며 전시 참가기업과 의료·바이오 분야 기업인, 대학교수, 유관기관 관계자 등 70여명이 참석했다.

이날 행사는 기업인들을 중심으로 학계와 유관기관이 함께 참여하는 네트워킹의 장을 마련해 정보와 경험을 공유하고 새로운 협력 가능성을 모색할 수 있도록 했다.

참가자들은 자유로운 네트워킹을 통해 기술협력, 공동연구, 사업 연계 방안 등에 대해 의견을 교환했으며, 높은 만족도를 나타냈다.

DGFEZ는 이번 행사를 통해 의료·바이오 분야 유망기업과 전문가 네트워크를 확대하고, 향후 투자유치 활동을 위한 협력기반을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김희석 대구혁신성장본부장은 “앞으로도 DGFEZ는 산·학·연·관을 연결하는 플랫폼 역할을 강화해 지역 의료·바이오 산업 생태계 발전과 투자유치 확대에 힘쓰겠다”고 말했다.