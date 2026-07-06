[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영진전문대 인공지능혁신융합대학사업단(단장 김종규 교수)은 지난 3일 교내에서 ‘2026학년도 글로벌 AI 인재양성 해외연수’발대식을 개최하고 본격적인 해외연수 프로그램 운영에 들어갔다.

이번 해외연수에는 컴퓨터정보계열과 AI컴퓨터보안계열 재학생 30명이 참가하며 오는 25일까지 3주간 말레이시아의 ‘말레이시아 공과대(Universiti Teknologi Malaysia·UTM)’ 부설 교육기관인 ‘UTMSPACE 조호르바루 캠퍼스’에서 AI 집중 교육과 프로젝트를 수행한다.

이번 프로그램은 교육부가 추진하는 첨단분야 혁신융합대학사업(인공지능) 컨소시엄 대학 간 우수 교육모델을 해외 교육과정에 접목한 글로벌 학술교류 프로그램이라는 점에서 의미가 크다.

참가 학생들은 컨소시엄 주관대학인 전주대학교의 우수 AI 교과목인 ‘AI해커톤’ 교육모델을 기반으로 한 커리큘럼을 이수한다.

학생들은 현지에서 주당 20시간 이상의 집중 프로젝트 수업과 팀별 AI 문제 해결 과제를 수행하며 실무형 AI 개발 역량을 키운다.

연수 인솔을 맡은 컴퓨터정보계열 오재광 교수는 “컨소시엄 내 전주대학교의 우수한 AI 교육 역량과 UTM의 교육 인프라가 결합된 만큼 학생들의 성장 효과가 매우 클 것으로 기대한다”며 “학생들이 글로벌 마인드와 실무 역량을 두루 갖춘 AI 전문인재로 성장할 수 있도록 안전하고 내실 있는 연수를 운영하겠다”고 말했다.