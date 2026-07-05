고위당정서 정부에 “물가에 국민 고통, 과감한 대책 신속 집행을”

[헤럴드경제=이정환 기자] 더불어민주당이 정부의 대규모 지역 투자 사업인 ‘3대 메가 프로젝트’의 조기 추진을 위해 입법과 예산 지원에 당력을 집중하기로 했다. 아울러 올해 12월까지 이재명 정부의 주요 국정과제 법안처리를 마무리 짓겠다는 방침을 세우고 국회 운영제도 개선에도 속도를 낼 계획이다.

한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 5일 서울 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 “3대 메가 프로젝트는 대한민국의 미래를 확 바꾸는 역사적 결단”이라며 “조기 현실화를 위해 당정이 모든 역량을 쏟아야 한다”고 밝혔다.

한 직무대행은 “3대 메가 프로젝트 지원 태스크포스(TF)를 중심으로 필요한 입법과 예산을 촘촘하게 지원하겠다”며 “TF를 위원회로 격상하는 방안도 검토하겠다”고 말했다.

민주당은 국정과제 입법에도 속도를 내겠다는 방침이다. 한 직무대행은 “올해 12월까지 이재명 정부의 주요 국정과제 입법을 1차적으로 모두 통과시키는 데 당력을 집중하겠다”며 “일하는 국회를 만들기 위해서는 제도 개선이 필요하다”고 강조했다.

이를 위해 신속처리안건(패스트트랙) 처리 기간 단축과 무제한 토론(필리버스터) 요건 강화 등 국회 운영 제도 개선도 다시 추진하겠다는 뜻을 밝혔다.

시급한 물가 안정도 주요 현안으로 제시했다. 한 직무대행은 “석유류뿐 아니라 농·축·수산물 가격 상승 폭도 커지면서 국민이 체감하는 물가 부담이 더욱 커지고 있다”며 “정부는 물가 동향을 실시간으로 점검하고 맞춤형 대책을 신속하고 과감하게 집행해 달라”고 당부했다.

한편, 이날 고위당정협의회에서는 정부가 추진 중인 지역균형발전 정책과 민생경제 대응 방안, 주요 국정과제 입법 추진 계획 등이 함께 논의된 것으로 알려졌다.