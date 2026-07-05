주민 일상 공간 한가운데로 들어온 AI 탄소포집기술, 생활현장 탄소중립의 시작 성북종합레포츠타운에서 발생하는 이산화탄소 연간 최대 198톤 포집...30년생 소나무 3만 그루 식재 효과

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)는 생활 현장에서 발생하는 이산화탄소(CO₂)를 포집해 유용한 자원으로 전환하는 AI기반 탄소포집장치를 지난달 28일 성북종합레포츠타운(한천로58길 307) 지하 1층에 설치했다고 밝혔다.

이번 사업은 주민이 일상적으로 이용하는 생활체육시설에 탄소포집장치를 도입한 전국 최초 사례이자, 자치단체가 운영하는 탄소포집장치로는 전국 최대 규모라는 점에서 의미가 크다.

설치된 장치는 폭 3000㎜, 높이 2500㎜, 깊이 700㎜ 규모의 탄소포집용기와 교반 모터, 측정센서, 제어시스템 등으로 구성된 설비로, 레포츠타운 보일러에서 배출되는 이산화탄소를 인공지능(AI)이 실시간으로 측정·제어하면서 직접 포집하는 방식이다.

대기 중에 흩어진 이산화탄소를 흡수하는 장치와 달리, 배출원에서 곧바로 포집하기 때문에 효율이 월등히 높다는 것이 성북구의 설명이다.

성북구는 이 장치를 통해 연간 최대 198톤의 이산화탄소를 포집하는 것을 목표로 삼았다. 이는 30년생 소나무 3만 그루를 새로 심어 한 해 동안 흡수하는 양과 같은 효과로, 자치단체가 단일 시설에서 거두는 탄소 저감 성과로는 전례가 없는 규모다.

이번 사업은 올해 ‘서울특별시 환경상’ 기후테크부문 우수상을 수상한 기후테크기업과의 업무협약을 통해 민관 협력 방식으로 추진됐다.

협약에 따라 기후테크기업은 장치의 설치와 운영, 실시간 모니터링, 포집된 용액의 자원 전환까지 일체를 담당하며, 성북구는 설치 장소를 제공하고 포집용액 교체 등 운영비 일부를 지원한다.

사업 기간은 설치일인 2026년 6월 28일부터 2028년 6월 27일까지 2년간이며, 추후 분석 결과 포집 효과가 뛰어날 경우 2년간 연장 운영할 계획이다.

설치 직후인 6월 30일에는 기후에너지환경부 대기환경국에서 성북종합레포츠타운을 방문해 설치가 완료된 탄소포집장치를 직접 살펴봤다. 이 자리에서 대기환경국 직원들은 배출 단계에서 이산화탄소를 직접 포집하는 작동 방식과 AI 기반 실시간 제어 시스템, 포집 용액의 자원 전환 과정 등에 높은 관심을 보이며, 자치단체가 주민 문화시설 활용해 추진한 이번 모델의 의미에 대해서도 깊이 있는 의견을 나눴다.

정부 차원의 관심이 확인되면서, 성북구의 이번 사업이 향후 전국 자치단체로 확산되는 선도 모델로 자리잡을 가능성도 한층 높아질 것으로 기대된다.

성북구는 시운전이 완료되는 대로 운영 성과를 공개하고, 주민과 학생을 대상으로 한 기후 환경 교육·체험 프로그램과 연계해 탄소중립 인식 확산에도 활용할 계획이다.

이승로 성북구청장은 “이번 사업은 주민의 생활공간 한가운데에서 발생하는 탄소를 직접 줄이는 가장 현실적인 대안”이라며 “전국 최초·최대 규모의 도입을 통해 자치단체가 주도하는 탄소중립 모델을 선도해 나가겠다”고 밝혔다.