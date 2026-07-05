장례장소 테헤란 대모살라 붉게 물들어 9일 하메네이 고향 마슈하드에 최종 안장

[헤럴드경제 = 이정환 기자] 이란 수도 테헤란에서 전 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 장례식이 5일(현지시간) 이틀째 이어졌다.

전국 각지에서 모인 추모객들은 대규모 예배시설인 이맘 호메이니 대(大)모살라를 가득 메운 채 미국과 이스라엘을 규탄하며 고인을 추모했다. 이란 지도부는 하메네이의 죽음을 ‘순교’로 규정하며 내부 결속을 다지는 한편 반미·반이스라엘 여론을 결집시키는 모습이다.

추모객들은 전날 새벽부터 대모살라 중앙광장에 모이기 시작했다. 한낮 무더위로 다소 인원이 줄었다가 해가 지면서 다시 광장을 메웠고, 약 20만㎡(6만여평)에 달하는 광장은 밤새 추모 인파로 가득 찼다. 상당수 시민들은 5일 오전까지 자리를 지키며 추모를 이어갔다.

사회자는 하메네이와 가족의 죽음을 ‘적에 의한 순교’라고 강조했고, 이에 호응한 시민들은 눈물을 흘리며 미국과 이스라엘을 규탄하는 구호를 반복해 외쳤다. 검은 옷을 입은 추모객들은 이란 국기와 함께 순교자의 피와 복수를 상징하는 붉은 깃발을 흔들며 보복을 촉구하는 구호를 외쳤다.

중앙광장 단상에는 하메네이와 가족 4명 등 모두 5개의 관이 유리관에 안치됐다. 밤이 되자 대모살라 중앙 돔은 붉은 조명으로 물들었고, 이란 국영방송은 장례식 현장을 24시간 생중계하며 전국에 추모 분위기를 전하고 있다.

장례 일정은 6일 테헤란 시내 장례 행진으로 이어진다. 7일에는 종교도시 곰에서 시아파 고위 성직자들이 참석하는 장례 예배가 열리며, 8일에는 이라크의 시아파 성지인 카르발라와 나자프에서 추모 의식이 진행된다. 이후 9일 하메네이의 고향이자 시아파 성지인 이란 북동부 마슈하드에서 최종 안장될 예정이다.

국제사회는 이번 장례식이 단순한 추모를 넘어 이란 지도부가 체제 결속을 강화하고 향후 대미·대이스라엘 기조를 재확인하는 계기가 될 것으로 보고 있다. 특히 추모 현장에서 미국과 이스라엘에 대한 강경 구호가 이어지면서 중동 지역의 긴장도 당분간 이어질 가능성이 제기된다.