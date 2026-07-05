민간 광고대행사가 직접 육성 30대 1 경쟁률…소상공인 30개 사 선발 브랜드 구축부터 글로벌 진출까지 6개월 집중 지원

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 ‘브랜드 소상공인 점프업’ 지원사업을 추진한다고 5일 밝혔다. 광고대행사가 직접 유망 소상공인의 브랜드를 만들고 해외시장 진출까지 지원하는 방식이다.

이번 사업은 기존 ‘브랜드 소상공인 육성(TOPS)’ 사업의 후속 고도화 사업이다. 경쟁력을 인정받은 소상공인 제품의 고유한 스토리와 브랜드 가치를 강화해 글로벌 시장에서도 통하는 프리미엄 브랜드로 성장시키는 것이 목표다.

특히 기존 정부 중심의 단발성 판로·마케팅 지원에서 벗어나 민간 종합 광고대행사의 전문성을 적극 활용한다. 브랜드 기획부터 홍보, 해외 진출까지 전 과정을 민간이 맡아 지원한다.

올해 처음 추진되는 사업에는 약 30대 1의 경쟁률 속에 소상공인 30개 사가 최종 선정됐다. 선정 기업들은 기존 TOPS와 강한 소상공인 등 정부 지원사업을 통해 성장 가능성을 인정받은 업체들이다. 사업 수행기관으로는 국내 종합 광고대행사인 SM C&C가 선정됐다.

선정 기업들은 오는 12월까지 약 6개월간 1대1 맞춤형 지원을 받는다. 우선 제품의 차별화된 스토리와 캐릭터 지식재산권(IP)을 활용해 브랜드 이미지를 구축하고, 엔터테인먼트 자산을 활용한 영상 콘텐츠 제작과 방송 PPL 등을 통해 인지도를 높인다. 이후 글로벌 박람회와 K-컬처 행사 등을 연계해 해외 진출도 지원할 계획이다.

이번 사업은 정부가 지원하고 민간이 브랜드를 직접 육성하는 ‘민관 협업형’ 소상공인 지원 모델이라는 점에서 의미가 있다. 단순한 판매 지원을 넘어 브랜드 경쟁력을 높여 지속 가능한 성장 기반을 마련하는 데 초점을 맞췄다. 최근 K-뷰티와 K-푸드 등 국내 소비재 브랜드의 해외 인지도가 높아지는 가운데 소상공인들도 자체 브랜드 경쟁력을 확보해야 세계 시장에서 살아남을 수 있다는 판단이 반영됐다는 평가다.

이병권 중기부 제2차관은 “정부가 검증한 우수 소상공인 제품에 민간 광고대행사의 브랜딩 역량을 결합해 세계 시장에서도 인정받는 프리미엄 브랜드로 육성하는 것이 이번 사업의 취지”라며 “선정 기업들이 ‘조선미녀’, ‘마뗑킴’과 같은 글로벌 브랜드로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 말했다.