中주재 이란 대사 ‘특혜’ 시사…“우리편 섰던 나라” 언급 선박 8척 오만 항로서 다급히 유턴…4척 이란 항로로 변경

[헤럴드경제 =이정환 기자] 미국과 종전 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 후속 협상을 이어가고 있는 이란이 호르무즈 해협 통행 수수료 부과 방침을 재확인하며 대서방 압박 수위를 높였다. 특히 중국 등 우호국에는 ‘특별대우’를 시사해 국제 해운과 에너지 시장의 긴장을 다시 키우고 있다.

4일(현지시간) 블룸버그통신과 AFP통신 등에 따르면 압돌레자 라흐마니 파즐리 주중 이란대사는 베이징에서 열린 세계평화포럼에 참석해 “호르무즈 해협이 영해의 일부인 국가로서 우리는 반드시 서비스 수수료를 부과할 것”이라고 밝혔다.

파즐리 대사는 이번 조치가 단순한 통항료가 아니라는 점을 분명히 했다. 그는 “통항 선박에 대한 안전 보장과 감독 및 대규모 선박 운항에 따른 환경 영향 대응의 대가”라고 주장했다.

특히 주목되는 점은 바로 우호국에 대한 ‘차등 적용’시사다. 파즐리 대사는 “우리는 우리에게 우호적이었고 특히 어려운 시기에 우리 곁에 섰던 나라들에 대한 특별대우를 반드시 고려할 것”이라며 “중국은 명확히 우호국”이라고 강조했다.

이러한 언급은 미국과 이란이 호르무즈 정상화를 두고 치열한 기싸움을 하는 와중에 나온 것이다.

외신에 따르면 미국이 동협상 카드로 제안했음에도 불구하고 이란은 연 400억 달러(약 62조원)로 추산되는 호르무즈 통행료 징수 주장을 포기하지 않고 있는것으로 알려졌다.

블룸버그 통신은 3일과 4일 사이에 호르무즈 해협의 오만 측 항로를 거쳐 페르시아만에서 빠져나오려고 시도하던 선박들이 다급히 유턴한 사실이 항로 추적 데이터로 파악됐다고 전했다.

유조선·벌크선·차량운반선 등 8척 이상이 유턴했으며, 이 중 원유 유조선 1척, 석유 제품 유조선 2척, 벌크선 1척이 항로를 변경해 이란 해안에 가까운 항로로 페르시아만을 빠져나왔다고 블룸버그는 전했다.

선박들이 급히 방향을 돌린 정확한 이유는 확인되지 않았다.

다만 이란은 선박들이 이란이 지정한 승인 항로로만 해협을 통과해야 한다고 반복해서 주장해 왔으며, 다른 항로를 이용하려고 시도하는 선박들에 무전 경고를 해왔다.

일부 선박은 이란 측 경고를 무시하고 항해를 계속하다가 이란 측의 공격을 받은 것으로 알려졌다.

블룸버그에 따르면 지난달 29일 이래 호르무즈 해협을 통과한 원자재 운반선 수는 하루 평균 약 34척이다. 이는 전쟁 기간보다는 뚜렷하게 늘어난 것이지만, 2월 28일 전쟁이 시작되기 전의 수준에는 아직 한참 못 미친다.

중동 지역의 미국 중심 다국적 해군 협의체 ‘공동해양정보센터’(JMIC)의 자료에 따르면 6월 30일부터 7월 1일 사이에 선박 65척이 오만 측 항로를 따라 해협을 통과했으며, 이 가운데 59척은 미국의 지원을 받았다.