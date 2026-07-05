상반기 한국 영화 관객 75%·매출 81% 폭발적 급증 ‘왕사남’ 쏘아 올린 신호탄…하반기 나홍진 ‘호프’에 바통

[헤럴드경제=이정환 기자] “요즘 극장가 분위기가 심상치 않습니다. ‘이제 영화관 시대는 끝났다’는 우려를 비웃기라도 하듯, 올해 상반기 국내 극장가가 그야말로 역대급 반등에 성공했습니다”

올해 상반기 국내 극장가는 지난해 같은 기간보다 관객 수와 매출액이 모두 큰 폭으로 늘며 뚜렷한 회복세를 기록했다. 하반기에 흥행작이 집중됐던 지난해와 달리, 올해는 상반기부터 ‘천만 영화’가 탄생하는 등 대형 인기작들이 잇따라 터지며 침체했던 극장가에 활기를 불어넣었다.

극장가 반등의 일등 공신은 단연 장항준 감독의 ‘왕과 사는 남자(왕사남)’다. 이 작품은 누적 관객 1690만 명을 쓸어 담으며 역대 한국 영화 흥행 2위에 등극, 시장 전체의 성장을 강력하게 견인했다.

5일 영화관입장권 통합전산망(KOBIS)에 따르면, 올해 1~6월 개봉작 수는 총 217편으로 지난해(240편)보다 소폭 줄었다. 하지만 관객 수는 폭발적으로 늘었다. 상반기 한국 영화 관객 수는 3,736만 9,000여 명으로 전년 동기(2,136만 3,045명) 대비 74.9% 급증했다. 매출액 역시 2,037억 원에서 3,702억 원으로 81.7%나 증가했다. 개봉작 수는 줄었지만 확실한 킬러 콘텐츠가 흥행을 주도한 결과다.

실제로 지난해 상반기에는 500만 관객을 넘긴 작품이 ‘F1: 더 무비’(521만 명) 단 한 편뿐이었고 천만 영화는 전무했다. 반면 올해는 ‘군체’가 500만 고지를 밟은 데 이어 역대급 천만 영화까지 배출됐다.

다만 중상위권 흥행작(300만 명 이상) 수는 지난해 4편에서 올해 3편(‘왕과 사는 남자’, ‘군체’, ‘살목지’)으로 소폭 감소했다. 중상위권 허리층의 두께는 비슷하지만, 초대형 메가 히트작 한 편이 시장 전체 파이를 키운 셈이다.

윤성은 영화평론가는 “불가능할 줄 알았던 천만 영화가 다시 나타났다는 사실 자체만으로도 의의가 매우 크다”라며 “‘왕과 사는 남자’가 상반기 매출을 견인하면서 극장을 찾는 관객의 발길 자체가 다시 늘어나는 선순환이 일어나고 있다”고 분석했다. 이어 “투자사들의 투자 심리도 서서히 살아나는 등 극장가가 회복되고 있다는 긍정적인 신호”라고 덧붙였다.

일각에서는 지난해 흥행작 대다수가 하반기(‘주토피아 2’, ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’, ‘좀비딸’ 등)에 몰려 있었던 만큼, 올해 상반기의 기저효과가 다소 과도하게 반영됐다는 시각도 존재한다.

이에 대해 정지욱 영화평론가는 “지난해 상반기 흥행 가뭄이 심했던 것은 사실”이라면서도 “그러나 장기간 위축됐던 극장가 분위기를 ‘왕과 사는 남자’가 확실하게 반전시켜 주었다는 점에서 그 자체로 의미가 크다”고 설명했다.

이제 시선은 상반기의 상승세를 이어받을 하반기 라인업으로 향한다. 당장 오는 15일 개봉하는 나홍진 감독의 신작 ‘호프’가 마중물 바통을 이어받을지 주목된다.

‘호프’는 나 감독이 ‘곡성’(2016) 이후 10년 만에 선보이는 전 세계적 기대작이다. 제79회 칸국제영화제 경쟁 부문에 초청되며 일찌감치 화제를 모았으며 황정민, 조인성, 정호연을 비롯해 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르 등 할리우드 탑스타들이 합류했다. 이미 개봉 전 200여 개국 선판매를 기록하며 순제작비의 절반가량을 조기 회수하는 기염을 토하기도 했다.

윤성은 평론가는 “하반기에는 ‘호프’의 흥행 성적이 한국 영화계의 향방을 가를 결정적인 열쇠가 될 것”이라며 “투자 심리가 완전히 회복되지 않아 올해 개봉작 수가 제한적인 상황에서, ‘호프’ 같은 초대형 화제작의 성패가 지닌 무게감은 매우 크다”고 전망했다.