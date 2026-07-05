물총놀이, 레이저쇼 등 프로그램 풍성...진교훈 구청장도 아이들과 물총놀이

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈) 우장산 축구장에서 4일 열린 ‘그린 빛 페스타’에 많은 인파가 몰리며 대성황을 이뤘다.

이날 우장산 축구장은 자녀를 동반한 가족 단위 방문객들로 발 디딜 틈 없이 북적였다. 중앙 무대에선 마술, 노래, 춤 등 다양한 공연이 연이어 펼쳐졌고, 한편에선 유아들도 안전하게 즐길 수 있는 물총 과녁 맞히기, 물풍선 던지기 등 체험부스도 운영됐다.

축제의 백미는 단연 물총놀이였다. 축구장은 순식간에 거대한 물놀이터로 변신했고, 어른 아이 할 거 없이 모두가 물총놀이를 하며 무더위를 식혔다. 아이들의 얼굴에는 웃음꽃이 피었고, 덩달아 어른들도 동심으로 돌아가 함께 즐거워했다. 진교훈 구청장 역시 아이들과 물총놀이를 하며 격의 없이 어울렸다.

축제의 열기는 밤까지 이어졌다. 오후 8시 10분부터는 화려한 레이저쇼가 펼쳐지며 축제 분위기를 한층 끌어올렸다.

또, 축제 당일부터 오는 24일까지는 ‘빛의 산책로’도 운영돼 여름밤 산책에 즐거움을 더할 예정이다.

한편, 오는 7월 31일부터 8월 9일까지 우장산 축구장에서는 무더위를 날려버릴 물놀이장도 운영된다.

진교훈 구청장은 “우리 아이들이 멀리 가지 않고도 도심 속에서 물놀이를 즐길 수 있도록 다양한 여름축제를 준비했다”며 “아이들과 함께 오셔서 무더위를 식히고 좋은 추억 만드시길 바란다”고 말했다.