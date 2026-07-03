[헤럴드경제=문영규 기자] 노무현재단 상임고문직을 내려놓으며 간판 프로그램 ‘알릴레오’에서 하차한 유시민 작가가 프로그램의 역사를 언급하며 향후 계획에 대해 언급했다.

탁현민 국립목포대 교수는 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “알릴레오를 떠난 유시민 선생과 문재인 전 대통령이 오래된 마음과 새로운 생각을 이야기한다”며 유 작가와의 대담 내용 일부를 공개했다.

유 작가는 지난달 25일 서울 코엑스에서 열린 2026 서울국제도서전 돌베개X평산책방 부스에서 진행된 북 토크에서 “이런저런 시끄러운 일이 있었다”며 “고(故) 노무현 전 대통령이 저보고 ‘아이고, 이제 됐다. 마 고마, 많이 했다. 그만하면 됐다. 이제 나가서 자네의 인생을 살게. 해야 할 일을 하게’ 그렇게 말씀하셨다고 생각한다”고 말했다.

탁 교수는 “이 국면이 그런 거냐”고 확인했고 유 작가는 “다른 걸 해보려고 한다”고 말했다.

유 작가는 지난달 15일 사람사는세상 노무현재단을 통해 재단 후원회원들에게 보낸 서신에서 “당분간 노무현재단을 떠나서 살려고 한다. 재단에 상임고문 해촉을 요청했다”며 “(재단 유튜브 간판 프로그램)알릴레오북스도 6월 말에 중단한다고 통보했다”고 밝힌 바 있다.

그는 당시 사임 및 활동 중단 이유에 대해 “앞으로 제가 할 비평 활동 때문에 노무현재단이 혹시 겪게 될지도 모를 어려움을 예방하기 위해서”라고 설명했다.

노 전 대통령의 사위인 더불어민주당 곽상언 의원은 앞서 유튜브 방송에서 “노무현재단 운영 유튜브 채널 동영상 전체 개수의 68%에 유 전 이사장이 등장하고 시간으론 76%에 유 전 이사장과 관련한 사람들이 등장한다”고 주장하며 재단을 사유화 한다고 비판하기도 했다.

한편 유 작가는 이날 북 토크에서 ‘알릴레오’의 역사에 대해서도 언급했다.

그는 “문재인 대통령이 청와대에 있을 때는 시민들이 꼭 알아야 할 국가정책에 대해서 이렇게 이야기 나누는 것을 했다”며 “정치 비평 프로그램이었다가 사고도 나고 해서 ‘안전한 걸 하자’고 해 책 소개를 하게 됐다”고 말했다.

2019년 1월 시사프로그램 형태로 진행됐던 ‘알릴레오’는 2020년 11월부터 ‘알릴레오 북’s’란 책 프로그램으로 전환했다.

유 작가는 “2020년 가을부터 시작했다”며 “책 방송만 거의 6년 반 정도 한 것 같다. 한 120권 정도 책을 다뤘다”고 했다.