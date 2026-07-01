[헤럴드경제=양대근 기자] 윤건영 더불어민주당 의원은 최근 당내에서 불거진 이른바 ‘적통 논쟁’과 관련 “다 부질없는 것 아닌가”라고 1일 지적했다.

윤 의원은 이날 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’과의 인터뷰에서 “(이런 논쟁은) 국민들 관심하고는 궤가 전혀 다르다고 생각한다”며 “국민들이 민주당에 원하는 것, 민주당이 어디로 가야 하는지 방점을 못 찍고 있다”면서 이같이 밝혔다.

그는 당내 논란이 됐던 유시민 작가의 이른바 ‘재건축론’ 발언에 대해 “긍정·부정 평가 여부를 떠나 한번 (그의 말을) 들어봤으면 좋겠다”며 “유 작가가 정치적 사심이 있어 던진 얘기는 아니다”라고 설명했다.

아울러 “(당내에서) 제대로 듣는 자세가 안 돼 있는 것 같다”면서 “당 안팎의 상황에 이상 징후가 있는 건 분명하지 않나. 저는 지방선거 결과를 ‘경고의 예고편’이라고 규정했는데 유 작가는 심각한 경고를 해야 한다고 본 것 같다”고 언급했다.

윤 의원은 “총리도 고사했던 분(유 작가)이 무슨 대선에 나오겠느냐”면서 “유 작가의 메시지는 일종의 예방주사가 아니냐는 생각이 든다”고 했다.

이어 “물론 (촉법·용역 등이라는) 표현 자체가 올바르다고 생각하진 않는다. 과하고 거칠다”면서도 “그런데 유 작가는 경기를 뛰는 선수가 아니라 중계·해설하는 평론가인데 ‘선수한테 들이대는 기준을 왜 갖다 붙이는지’라는 생각은 있다”고 덧붙였다.

한편 이날 이재명 대통령과 문재인 전 대통령의 오찬 회동을 앞두고 윤 의원은 “당내 문제, 정치적 현안이 풀려가는 계기가 됐으면 좋겠다”고 밝혔다.

그는 “이 대통령이 당 대표 시절 두 분이 만나 ‘명문정당’이라는 신조어를 만들어내면서 통합 단계를 끌어올리고 위기를 극복했던 적이 있다”고 강조했다.