[헤럴드경제=이명수 기자]그룹 슈퍼주니어 멤버 겸 배우 최시원이 서울 올림픽공원으로 추정되는 야경 사진을 올렸다가 삭제한 것으로 알려졌다.

3일 스타투데이에 따르면 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 최근 최시원이 자신의 SNS에 게재했던 야간 사진 캡처본이 확산돼 눈길을 끌었다.

사진 속 해당 장소의 구체적 위치는 파악되지 않았으나 잠실 롯데타워 일부와 태극기가 보이는데다 나무와 가로등이 있는 탓에 올림픽공원으로 예상되고 있다.

현재 올림픽공원 핸드볼경기장, 체조경기장 앞 광장을 포함한 일대에서는 6·3 지방선거 부정선거를 주장하며 재선거를 요구하는 시민들의 자율집회가 계속되고 있다.

이때문에 최시원이 현장에 갔다고 추정하는 누리꾼들은 “연예인 찐 보수 남자 대표 최시원”, “용기 있는 연예인”, “이 시국에 이런 행동을 보여주다니”라며 응원했다.

앞서 최시원은 윤석열 전 대통령 1심 선고 당시, ‘불의필망’, ‘토붕와해’ 등의 사자성어를 쓰는가 하면 성경 구절을 잇달아 게시하기도 했다.

유튜버 전한길은 최시원에게 러브콜을 보내며 “용기 있는 연예인이다. 개념 있고 진정성이 느껴지는, 영혼이 뜨거운 연예인”이라고 지지 입장을 보인 바 있다.