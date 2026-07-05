마약퇴치의 날 맞아 ‘시민 참여형 캠페인과 예방교육’ 진행

[헤럴드경제=박병국 기자]#. 20대 여성 A씨는 체중 감량을 위해 식욕억제제 펜터민을 처방받아 복용하기 시작했다. 하지만 시간이 지나면서 약효는 떨어지고 식욕이 폭발해 복용량은 늘어났다. 약을 끊으면 우울감과 집중력 저하가 나타나 다시 약에 의존하게 됐다. 결국 환청과 피해망상 등 정신병적 증상으로 응급 입원 치료까지 받았다. 펜터민은 체중감량의 보조요법으로 단기간 사용하는 식욕억제제다 의존성이나 내성을 유발할 수 있어 향정신성의약품으로 지정 돼 있다. 서울시 관계자는 “‘치료 후에도 처방받던 의원 앞을 지날 때마다 강한 약물 갈망을 느꼈다’고 한다”고 설명했다.

A 씨의 이야기는 서울시가 활용 중인 마약 예방교육 영상에 등장하는 실제 사례다. 최근 수도권 아파트 단지와 도심 한복판에서 마약류 투약이 의심되는 사건이 잇따라 발생하고, 의료용 마약류 오남용 사례까지 사회적 문제로 떠오르면서 시민 불안도 커지고 있다. 이에 서울시는 마약퇴치의 날(6월 26일)을 맞아 서울시청 광장에서 시민 참여형 캠페인과 예방교육을 연계한 ‘마약에 만약은 없다’ 예방주간을 운영했다. 마약 퇴치의 날은 1987년 오스트리아 빈에서 열린 국제회의를 계기로 UN이 지정한 날이다.

지난달 26일부터 28일까지 사흘간 이어진 캠페인엔 용산경찰서. 중구약사회, 강남·강북 중독관리통합지원센터, 서울시마약관리센터, 서울청년서포터즈 등 관계기관이 참여했다.

현장에서는 마약류의 위험성과 올바른 의약품 사용법을 알리고, 약물 위험 체험과 퀴즈, 예방 다짐 작성 등 시민 참여형 프로그램을 운영했다. 또한, 상담·치료·재활까지 아우르는 통합적 지원체계를 안내하고, 시민이 필요한 도움을 즉시 연결받을 수 있도록 서울시 소재 중독관리통합지원센터, 서울시마약관리센터 지역사회 자원을 함께 소개해 필요한 도움을 신속하게 받을 수 있도록 했다.

27일엔 강동구 소재 아동양육시설 ‘명진들꽃사랑마을’에서, 28일에는 서울시 마약대응팀 주도로 온라인 접근, 또래 권유 등 청소년이 마주칠 수 있는 위험 상황별 대처 방법을 교육했다. 교육에는 실제 마약 수사 현장에서 36년간 근무한 전직 마약수사관 김대규 교수가 참여해 온라인 접근, 또래 권유 등 청소년이 실제 마주할 수 있는 상황별 대응 방법과 마약 권유를 거절하는 실질적인 방법을 전달했다.

조영창 서울시 시민건강국장은 “최근 마약 문제는 더 이상 특정 계층만의 문제가 아닌 시민 일상을 파고드는 현실적인 위협”이라며 “서울시는 예방교육과 단속, 치료와 회복 지원이 유기적으로 연계되는 대응체계를 지속 강화해 시민이 안심할 수 있는 마약 안전 도시 서울을 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편 식품의약품안전처와 한국의약품안전관리원이 지난달 24일 발표한 ‘2025년 의료용 마약류 취급현황 통계’에 따르면 최근 5년간 의료용 마약류 처방 환자 수는 꾸준히 증가해 지난해 2020만명(중복 제외)을 기록했다. 국민 10명 중 4명이 한 번 이상 의료용 마약류를 처방받은 셈이다. 이 가운데 1262만명은 프로포폴 등 마취제를, 972만명은 미다졸람·졸피뎀 등 최면진정제를 처방받았다. 항불안제가 9억2382만정으로 가장 많았고, 최면진정제(3억2512만정), 항뇌전증제(2억5243만정), 식욕억제제(2억1372만정)가 그 뒤를 이었다.