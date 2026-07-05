서울시보건환경연구원, 감염병매개 모기 감시 뎅기열 등 해외 유입 감염병 매개 모기는 1주 일찍 채집

[헤럴드경제=박병국 기자]서울시보건환경연구원(이하 연구원)은 감염병매개 모기 감시 결과, 감염병을 옮길 수 있는 매개 모기가 예년보다 빠르게 출현한 것으로 확인됐다고 5일 밝혔다.

올해 전체 모기 발생은 평년과 비슷한 수준이지만, 말라리아 매개 모기는 평년보다 2주, 뎅기열 등 해외 유입 감염병 매개 모기는 1주 일찍 채집되었다. 현재까지 서울 전역에서 채집된 매개 모기를 분석한 결과, 감염병 병원체는 모두 검출되지 않았다.

전국적으로 일본뇌염 경보와 말리라아 주의보가 발령된 가운데, 서울에서도 감염병 매개 모기 출현이 이어지고 있어 각별한 주의가 필요하다. 질병관리청은 대구 지역에서 채집된 매개 모기(작은빨간집모기)에서 일본뇌염 바이러스 유전자가 검출됨에 따라 지난달 17일 전국에 일본뇌염 경보를 발령했다.예년보다 한 달 이상 빠르다. 말라리아 매개모기 밀도 증가로 인해 주의보 발령 기준이 충족됨에 따라 지난달 22일에는 전국에 말라리아 주의보가 발령됐다. 말라리아 주의보는 일일 평균 모기지수가 0.5이상인 시‧군‧구가 3곳 이상일 때 발령된다. 서울 구로구, 경기파주시, 인천강화군, 강원양구군에서 기준을 충족했다.

특히 올해처럼 매개 모기가 조기에 출현했던 2024년에는 서울시 모기 매개 감염병 발생이 증가했던 전례가 있는 만큼, 지속적인 감시와 적극적인 방제가 필요하다. 연구원은 매개 모기 감시와 병원체 검사를 지속하고, 이상 징후가 확인될 경우 관계기관과 즉시 정보를 공유해 신속한 방제에 나설 계획이다.

시민들은 감염병 예방을 위해 집 주변의 고인 물을 제거하고, 야외 활동 시 긴팔·긴바지 착용과 모기 기피제 사용 등 개인 방역 수칙을 철저히 실천하고, 의심 증상 발생 시 즉시 의료기관을 방문해야 한다.

모기는 소량의 고인 물에서도 서식하므로 화분이나 빈 용기의 고인 물을 수시로 제거하고, 정화조와 집수정의 유충 방제 및 방충망 점검에 동참해야 한다.

특히 말라리아 위험지역 방문 후 오한, 고열 등의 의심 증상이 나타나면 즉시 보건소나 의료기관을 찾아야 하며, 위험지역에서 군 복무를 마치고 2년 이내에 전역한 군인은 증상이 없더라도 가까운 보건소에서 무료 검사를 받을 수 있다.

박주성 서울시보건환경연구원장은 “연구원은 모기 감시와 매개감염병 발생 동향을 면밀히 주시하며 선제적 감염병 예방에 최선을 다할 것”이라며, “시민들께서도 집 주변을 정비하고 방충망을 점검하는 한편, 야외 활동 시 긴팔 착용과 기피제 사용 등 개인 방역 수칙을 실천해 모기에 물리지 않도록 주의해 달라”고 당부했다.

연구원은 지난 3월 30일부터 서울 전역에서 모기 감시를 실시하고 있으며, 조사 결과는 연구원 홈페이지와 서울 열린데이터광장에서 확인할 수 있다.