3일 정은경 복지부 장관 접견 “응급의료, 최우선으로 생각 중”

[헤럴드경제=양대근 기자] 조정식 국회의장은 3일 정은경 보건복지부 장관을 접견하고 응급 환자 이송을 비롯한 응급의료 체계 강화를 당부했다.

국회의장 집무실에서 정 장관을 만난 조 의장은 “응급 의료 체계는 국민 생명과 직결되는 문제이자 말 그대로 국민의 안전망”이라며 “응급환자 이송 책임 문제, 응급의료 역량을 정부가 나서서 촘촘하게 관리할 필요가 있다”면서 이같이 밝혔다.

아울러 조 의장은 “임산부 같은 경우 ‘응급실 뺑뺑이’로 골든타임을 놓치는 문제가 발생한 바 있다”며 “국회 차원에서도 정책, 예산에 대해 관심을 갖고 국민이 체감할 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.

건강보험과 관련 조 의장은 “정부가 약제비나 관리·감독 등 재정 절감을 하고 있다”고 언급하며 “또 한편으로 책임성 강화를 위해 정부도 지속적으로 노력해야 한다”고 말했다.

이어 “증시 호황으로 국민연금 고갈 시기가 5년 정도 늦춰질 것이라는 전망이 있다”며 “국민연금을 잘 관리하셔서 버팀목 역할을 해주시면 좋겠다”고 덧붙였다.

정 장관은 조 의장에게 “응급의료는 국민 걱정이 많은 부분이라 최우선으로 생각하고 있다”며 “국회 응급의료법 개정도 상임위에 올라와 있다”면서 “하반기 국회가 열리면 바로 심의에 들어가도록 준비해 놓고 있다”고 설명했다.

이에 조 의장은 “국민의 건강과 생명에 관련한 법안들이 바로 민생법안”이라며 “의장에 취임하며 민생법안에 대해서 속도감 있게 하겠다는 말씀을 드린 바 있다. 정부에서도 필요한 부분을 준비해달라”고 당부했다.