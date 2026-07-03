지분율 5월 5.61%→6월 7.21%→7월 8.22%로 증가 KT&G, 1분기 실적 성장…하반기 新주주환원 정책 발표

[헤럴드경제=정찬수 기자] KT&G는 미국 자산운용사 캐피털그룹(Capital Research and Management Company)이 단순투자 목적으로 회사 지분을 8.22%까지 늘렸다고 3일 공시했다.

캐피털그룹은 KT&G 주식 852만8000여주를 보유하고 있다. 캐피털그룹은 지난 5월 8일 KT&G의 지분 5.61%를 확보했다고 공시한 이후 6월 9일 7.21%로 늘렸다. 이날 104만주를 추가 매수해 8.22%까지 지분율을 확대했다.

캐피털그룹은 3조3000억달러 규모의 자산을 운용하는 글로벌 최대 규모의 액티브 펀드사로, 장기투자 성향이 강한 것으로 알려져 있다. 이번 지분 매입 역시 이런 투자성향이 반영된 것으로 풀이된다.

KT&G는 지난 1분기 연결 기준 매출액 1조7036억원, 영업이익 3645억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 14.3%·27.6% 증가한 수치다. 특히 해외궐련사업은 분기 기준 사상 최대 매출실적을 경신했다. KT&G는 하반기 배당 강화를 중심으로 새로운 주주환원 정책을 발표할 예정이다.

KT&G 관계자는 “장기투자 성향이 강한 글로벌 자산운용사의 지분 확대를 통해 회사의 성장성과 펀더멘털 경쟁력을 인정받고 있다”라며 “앞으로도 글로벌 사업 중심의 이익성장으로 주주가치 증대에 주력하겠다”고 말했다.