비상대책위, 정일영 의원 사무실서 간담회 상업시설 원안 유지 촉구 서명부 전달 교통영향평가 공개 요구 감사원 공익감사 청구도 진행

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 송도국제도시 7공구 C1·C2 부지 오피스텔 건축계획을 둘러싸고 주민들의 반발이 커지고 있다.

주민들은 사업계획 변경으로 조망권과 생활권 침해가 우려된다며 사업 재검토와 함께 관련 행정절차의 투명한 공개를 요구하고 나섰다.

송도 7공구 C1·C2 오피스텔 건축 추진에 따른 비상주민대책위원회는 지난 2일 정일영 국회의원 지역사무실에서 간담회를 열고 사업 추진 과정에서 제기된 주민들의 우려를 전달했다.

주민들은 사업계획이 변경되는 과정에서 두 차례 지구단위계획 변경이 이뤄졌지만 정작 인근 주민들의 의견은 충분히 반영되지 않았다고 주장했다.

특히 당초 계획과 달리 오피스텔 개발이 추진되면서 고층 건축물로 인한 조망권 훼손과 일조권, 교통 혼잡 등 생활환경 악화를 우려하고 있다.

비상대책위원회는 “송도 주민들의 생활환경에 중대한 영향을 미치는 사업인 만큼 행정기관이 주민 의견을 충분히 수렴해야 한다”며 “당초 계획대로 상업시설 100%를 유지해야 한다”는 내용의 주민 서명부를 정일영 의원에게 전달했다.

주민들은 또 교통환경영향평가가 적정하게 실시됐는지 확인할 수 있도록 평가 결과와 관련 자료를 주민들에게 공개하고 충분한 설명 절차를 마련해야 한다고 요구했다.

현재 주민들은 이 사업과 관련해 감사원에 공익감사를 청구했으며 국민권익위원회에도 민원을 제기한 상태다.

특히 주민들은 최근 사의를 표명한 송도국제화복합단지개발㈜ 대표이사가 퇴임을 앞두고 C1·C2 개발사업의 시공사 선정 절차를 추진한 것에 대해서도 의문을 제기하고 있다.

주민들은 이러한 상황이 불필요한 특혜나 유착 논란을 불러올 수 있는 만큼 사업 전반에 대한 철저한 검증이 필요하다고 주장했다.

정일영 의원은 “주민들이 제기하는 조망권과 생활권, 교통 문제에 대한 우려를 충분히 공감한다”며 “교통환경영향평가 결과가 주민들에게 투명하게 공개되고 충분한 설명이 이뤄질 수 있도록 관계기관과 협의하겠다”고 밝혔다.

이어 “감사원 공익감사 청구와 권익위 민원이 진행 중인 만큼 인천경제자유구역청과 관계기관은 건축허가와 사업 추진 여부를 더욱 신중하게 판단해야 한다”며 “주민들의 의견이 사업 과정에 실질적으로 반영될 수 있도록 지속적으로 살펴보겠다”고 말했다.