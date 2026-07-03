평화로~한빛누리고교 일원 9만9995㎡에 국비 47.27억 포함 87.53억 투입

[헤럴드경제=박준환 기자]동두천시(시장 박형덕)가 국토교통부 주관 2026년 우리동네살리기 도시재생사업 공모에 동두천시 생연1동 사업이 최종 선정됐다고 3일 밝혔다.

국토교통부 우리동네살리기 사업은 인구 유출, 건물 노후화 등 활력을 상실한 소규모 주거지에 생활밀착형 공공시설 등을 공급해 노후 주거환경을 개선하는 사업으로, 동두천시는 생연1동 평화로~한빛누리고교 일원 9만9995㎡를 대상으로 사업계획을 수립해 공모에 선정됐다.

이번 공모 선정으로 동두천시는 총사업비 87억5300만원 중 국비 47억2700만원을 확보했으며, 2027년부터 2030년까지 4년간 생연1동 사업대상지에 ▷세대ON플랫폼(거점시설) 조성 ▷세이프파크1·2호 조성 ▷생연1동경로당 리모델링 ▷안전골목길 조성 ▷은빛산책길 조성 ▷안심통학로 조성 ▷집수리 및 동행사업 등을 추진하게 된다.

박형덕 시장은 “이번 우리동네살리기 사업을 통해 노후주택 비율이 높은 생연1동 대상지가 보다 활력 있고 안전한 주거지역으로 거듭날 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 다양한 도시재생사업을 통해 매일 활기찬 동두천시를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.