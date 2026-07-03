다음달 14일 예정 KCON LA와 연계 55개 브랜드 참여·홍대 상권 등 구현

CJ올리브영이 오는 8월 14일(현지시간)부터 3일간 미국 로스앤젤레스(LA) 컨벤션센터에서 열리는 ‘KCON LA 2026’과 연계해 ‘올리브영 페스타 LA 2026’을 개최한다고 밝혔다.

‘올리브영 페스타’가 미국에서 열리는 것은 이번이 처음이다. 올해 5월 일본에 이은 두 번째 해외 페스타다. 지난 5월 미국 첫 오프라인 매장을 선보인 데 이어 페스타를 통해 현지 고객들의 K-뷰티 경험을 확대하겠다는 포부다. 이번 행사에는 약 4700㎡(1422평) 규모의 부스, 총 55개 K-뷰티·라이프스타일 브랜드가 참여한다.

페스타는 ‘K-뷰티 플레이그라운드 페스티벌’을 테마로 서울 대표 상권의 길거리를 구현했다. 부스 중앙에는 올리브영 매장을 그대로 옮겨 놓은 ‘스토어존’을 조성한다. 홍대·명동·성수·강남을 테마로 꾸민 4개 구역에서 스킨스캔 등 체험 서비스를 만날 수 있다. 한글 표지판과 버스정류장 등 서울 거리를 연상시키는 공간 연출도 더했다. 행사장 곳곳의 부스를 돌며 스탬프를 모은 고객에게는 K-스킨케어 루틴을 체험할 수 있는 ‘페스타 한정 구디백’을 증정한다.

입점 브랜드 대상의 지원 프로그램도 마련했다. 브랜드가 대표 상품과 브랜드 스토리를 직접 소개하는 체험형 강연 ‘뷰티&헬스 딥 다이브’가 대표적이다. 브랜드와 현지 고객이 직접 소통하며 신뢰를 쌓는 자리다. 네트워킹 공간 ‘퓨처커넥트 라운지’에서는 참여 브랜드가 미국 시장 진출 경험과 인사이트를 공유하도록 지원할 예정이다.

박연수 기자