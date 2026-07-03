“용인·서남권 반도체 클러스터 동시 추진에 의사결정 마냥 미룰 수 없어” “원전 추가 건설 시 송전망도 추가 설치할 수도…주민 갈등 최소화 고민”

[헤럴드경제=이태형 기자] 정부가 서남권 반도체 클러스터와 인공지능 데이터센터(AIDC)에 필요한 전력 공급을 위해 추가 원전 건설 가능성을 재차 언급했다. 기존 원전 부지인 전남 영광과 울산 울주에 각각 원전 2기를 더 지을 수 있는 부지가 있으며, 추가 원전 여부는 제12차 전력수급기본계획(12차 전기본)에 반영될 가능성이 있다고 밝혔다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 3일 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 “현재 12차 전력수급기본계획을 수립하고 있으며, 반도체 공장과 인공지능 데이터센터에 필요한 전력을 얼마나 늘릴지 정기국회 전후로 확정할 예정”이라고 말했다.

김 장관은 9월 정기국회 전에 추가 원전 건설계획이 나올 수 있냐는 질문에 “2040년까지 기후위기 때문에 석탄 발전을 줄이고 재생에너지를 늘려야 한다”며 “그런 요소까지를 감안해서 소위 안정적 기저전원 성격을 가지고 있는 원전의 비중을 얼마나 하는 게 적정하냐에 대해 전문가 의견을 충분히 들어 어떤 전원을 넣을 것인지를 결정할 것”이라고 답했다.

이어 “영광 한빛원전에는 2기를 더 지을 수 있는 땅이 있고, 울주에도 2기를 추가로 건설할 수 있는 부지가 있다는 보고를 받았다”며 “새로운 부지를 조성하지 않더라도 추가 건설이 가능한 여건은 갖춰져 있다”고 설명했다.

다만 “부지가 있다고 곧바로 원전을 건설하는 것은 아니다”라며 “해당 지역 주민과 국민의 수용성을 충분히 고려해 판단할 것”이라고 덧붙였다.

김 장관은 “정부가 반도체 클러스터 조성을 위해 용인과 서남권을 동시 추진키로 함에 따라 의사결정을 마냥 미룰 수는 없다”고도 강조했다.

정부가 원전 추가 건설을 검토한 배경에는 반도체 팹 추가 건설과 AIDC를 염두에 둔 것으로 풀이된다.

김 장관은 “반도체는 24시간 전기를 안정적으로 공급해야 하는데 24시간이면 거의 기저전원 성격에 가까워서 재생에너지의 늘어나는 양만으로 감당하기가 만만치 않다”며 “원전을 추가로 지어야 할지에 대해서는 빨리 검토를 해봐야 한다”고 원전 추가 건설 계획을 다시 확인했다.

원전 추가 건설에 따른 송전망과 관련해서 김 장관은 “기존의 송전망으로도 감당이 가능한 곳이 있고 추가로 늘려야 될 곳이 있다”며 “한 번도 고려된 사안이 아니기 때문에 확인해 봐야겠지만, 영덕에 원전 2기를 짓기로 한 것은 기존 송전망으로도 전력 공급이 가능하다고 봤지만, (원전을) 더 지어야 한다면 송전망을 추가로 설치해야 한다”고 했다.

이어 “과거에는 공중으로 송전망을 설치했는데, 땅속으로 설치할 경우 비용이 대략 10배 정도 차이가 난다”면서도 “마을에서 가까이 지나가는 것은 어지간하면 지중화하고 마을하고 떨어져 있는 곳은 공중으로 해서 초기에 비용이 더 들더라도 주민 갈등을 최소화하면서 속도를 내는 게 낫지 않겠나 고민하고 있다”고 말했다