AI·산업안전 소위원회 신설해 현장 과제 발굴 채용 알고리즘 편향·여성 사무직 일자리 변화 등 집중 논의

[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부가 인공지능(AI) 확산에 따른 노동시장 변화에 대응하기 위해 양성평등위원회의 역할을 대폭 강화한다. 단순 자문기구를 넘어 현장 중심의 성평등 정책 과제를 직접 발굴하고 정부에 권고하는 기능을 맡기기로 했다.

고용노동부는 3일 권창준 차관 주재로 ‘2026년 제2차 양성평등위원회’를 열고 양성평등위원회 개편 방안을 의결했다고 밝혔다.

기존 위원회는 노동부가 추진하는 성평등 정책의 진행 상황을 보고받고 의견을 제시하는 역할에 머물렀지만, 앞으로는 AI 전환과 산업안전 등 주요 현안을 주제로 소위원회를 구성해 현장 간담회와 전문가 의견 수렴을 거쳐 정책 개선 과제를 발굴하고 노동부에 권고하는 방식으로 운영된다.

노동부는 우선 AI 전환이 노동시장에 미치는 영향을 집중 논의한다. 기업의 구인 수요 변화와 채용·배치 방식 변화, AI 학습데이터에 내재된 성별 편향 문제 등을 살펴보고, 이후에는 감정노동과 돌봄노동 등 여성 비중이 높은 업종의 산업안전 과제로 논의를 확대할 계획이다.

이날 회의에서는 장지연 한국노동연구원 박사가 ‘AI는 누구의 일자리를 바꾸는가’를 주제로 발제했다.

장 박사는 “해외에서는 직종 노출도는 여성이, AI 사용률은 남성이 더 높게 나타나 남녀 임금격차를 확대하는 방향으로 변화하고 있다”라며 “우리나라에서는 AI가 고용에 미치는 영향이 아직 성별보다는 연령별로 달리 나타나지만, 전통적으로 여성의 진입 통로였던 ‘사무직’에서 취업부진이 나타나고 있어 대안 진입경로 강구가 필요하다”고 설명했다.

이어 권오성 연세대 교수는 AI 채용 과정에서 알고리즘과 학습데이터의 편향이 기존 성차별을 재생산할 수 있다며, 편향성 감사와 정보 공개 제도 마련이 필요하다고 강조했다.

권 교수는 “AI 채용에서 특히 문제되는 것은 사용자의 명시적인 차별 의사가 아니라 학습데이터와 변수 선택의 구조가 기존의 남녀 불평등을 다시 산출하는 방식”이라며 “데이터‧알고리즘의 편향, 결정의 불투명성이 고용상 차별을 초래할 수 있으므로 이에 대해 편향성 감사와 정보 공개의 제도화가 필요하다”고 설명했다.

권창준 노동부 차관은 “기업 규모나 고용형태뿐 아니라 성별에 따라서도 정책 효과가 다르게 나타날 수 있다는 성인지적 관점이 중요하다”며 “현장 전문가 의견을 폭넓게 수렴해 누구나 차별 없이 일할 수 있는 노동시장을 만들어 나가겠다”고 말했다.