[헤럴드경제=손미정 기자] 배우 문가영이 판타지오와 전속계약을 체결했다.

3일 소속사 판타지오는 “배우 문가영과 함께하게 됐다”며 전속계약 소식을 전했다. 판타지오에는 차은우와 백윤식, 김선호, 이성경, 옹성우, 이세영, 아스트로, 이창섭, 루네이트 등이 소속돼 있다.

2006년 영화 ‘스승의 은혜’에서 아역으로 데뷔한 문가영은 이후 드라마 ‘여신강림’, ‘사랑의 이해’, ‘이로운 사기’, ‘그놈은 흑염룡’, ‘서초동’ 등 다채로운 작품을 통해 탄탄한 필모그래피를 구축해 왔다.

특히 지난해 12월에 개봉한 영화 ‘만약에 우리’에서 주연 ‘정원’ 역으로 섬세한 연기를 선보이며 큰 호평을 받았다. 이 영화로 문가영은 제62회 백상예술대상 영화 부문 여우주연상을 수상까지 거머쥐었다.

문가영은 2027년 방영 예정인 tvN 드라마 ‘고래별’의 주인공 ‘허수아’ 역으로 안방 시청자들을 만날 예정이다.

남궁견 판타지오 회장은 “무한한 가능성을 가진 배우 문가영과 전속계약을 체결하게 되어 매우 기쁘다”라며 “문가영이 가진 다재다능한 역량과 매력이 다양한 분야에서 더욱 빛날 수 있도록, 든든한 파트너로서 아낌없이 지원할 예정”이라고 밝혔다.