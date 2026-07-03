3.26㎞ 왕복 2차로·통행료 무료 도서 주민 24시간 이동 가능

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]그동안 여객선으로만 오갈 수 있었던 인천 옹진군 신·시·모도가 오는 14일부터 육로로 연결된다.

인천시가 영종도와 신도를 잇는 ‘영종~신도 평화도로’를 공식 개통하면서 도서 주민들의 이동환경이 크게 달라질 전망이다.

인천시는 영종~신도 평화도로를 이날 오후 2시부터 전면 개방한다고 3일 밝혔다.

영종~신도 평화도로는 총연장 3.26㎞, 폭 13.5m의 왕복 2차로로 조성됐다.

차량뿐 아니라 자전거와 보행자도 이용할 수 있도록 보행·자전거 겸용도로를 함께 설치해 이용 편의성을 높였다.

통행료는 받지 않는다. 교량 구간은 안전을 고려해 최고속도 50㎞/h가 적용된다.

일반 승용차는 물론 이륜차도 이용할 수 있어 주민들의 생활 교통 여건이 크게 개선될 것으로 기대된다.

무엇보다 이번 개통의 가장 큰 의미는 신·시·모도 주민들이 배 운항 시간에 맞춰 이동해야 했던 불편에서 벗어나 24시간 자유롭게 육지를 오갈 수 있게 됐다는 점이다.

지역 관광산업에도 긍정적인 변화가 예상된다. 영종국제도시와 신·시·모도를 찾는 관광객들의 접근성이 좋아지면서 지역 상권 활성화에도 도움이 될 것으로 인천시는 기대하고 있다.

개통식은 이날 오전 10시 옹진군 신도 접속부 쉼터공원에서 열린다.