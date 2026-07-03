[헤럴드경제=정찬수 기자] 하이트진로가 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔를 소주 수출 통합 브랜드 ‘진로(JINRO)’를 대표하는 글로벌 앰배서더로 선정했다고 3일 밝혔다.

뷔는 국내 진로 소주의 다양한 마케팅 활동을 함께하며 국내외 소비자들과 소통할 예정이다. 높은 친밀도와 진정성을 바탕으로 소비자들과 공감대를 형성할 것으로 기대된다.

진로는 2019년 출시 이후 깔끔한 맛과 두꺼비 캐릭터를 활용한 마케팅으로 지난 2월 누적판매 26억병을 돌파했다. 1초에 12병이 판매되며 참이슬과 함께 국내 대표 소주 브랜드로 자리매김했다. 영국 주류전문매체 ‘드링크 인터내셔널(Drink Internationals)’이 발표한 ‘세계에서 가장 많이 팔리는 증류주’에 25년 연속 1위로 선정됐다.

하이트진로 해외사업본부 황정호 전무는 “뷔는 진로가 추구하는 브랜드 가치와 감성을 가장 잘 보여줄 수 있는 인물”이라며 “국내는 물론 글로벌 소비자들과 가깝게 소통하고, 진로의 대중화를 확대하겠다”고 말했다.