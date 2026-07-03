카앤(Car&) 기반 통합 카 라이프 서비스 제공

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대오일뱅크는 한국표준협회가 발표한 ‘2026년 한국서비스품질지수(KS-SQI)’ 조사에서 주유소 부문 1위에 선정됐다고 3일 밝혔다. 이로써 HD현대오일뱅크는 주유소 부문 12년 연속 최고 순위를 달성했다.

KS-SQI는 한국표준협회와 서울대학교 경영연구소가 국내 서비스 산업과 소비자 특성을 반영해 공동 개발한 서비스 품질 평가 모델이다. 실제 이용 고객이 체감하는 서비스 수준을 정확성, 전문성, 진정성, 친절성, 적극성, 이용편리성, 외형성, 사회적가치지향성으로 분류, 총 8개 항목으로 종합 평가한다.

HD현대오일뱅크는 에너지 유통 환경 변화에 발맞춰 디지털 채널을 혁신하고 주유소 현장 서비스 품질을 높여왔다. 이를 통해 온·오프라인 고객 접점 전반에서 일관된 서비스 품질을 유지하고 차별화된 주유 경험을 제공해 높은 평가를 받았다.

HD현대오일뱅크는 디지털 채널에서 보너스카드 앱 카앤(Car&)을 통해 스마트주유, 세차, 멤버십 혜택 등 통합 카 라이프 서비스를 제공하고 있다. 현장에서는 서비스 교육과 고객 응대 매뉴얼 개선을 통해 변화하는 주유소 이용 행태에 대응하고 있다.

HD현대오일뱅크 관계자는 “12년 동안 고객의 변함없는 지지와 신뢰를 받아온 결과가 이번 수상으로 이어졌다”며 “앞으로도 카앤을 비롯한 디지털 채널과 주유소 현장 서비스 품질을 지속적으로 강화해 차별화된 주유 경험을 제공하겠다”고 말했다.