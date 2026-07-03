‘에이블리 플레이스’ 론칭…맞춤형 상품 추천도

[헤럴드경제=강승연 기자] 에이블리코퍼레이션이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 에이블리가 오프라인 예약 서비스 ‘에이블리 플레이스’를 론칭했다고 3일 밝혔다.

에이블리 플레이스는 에이블리 앱 내에서 공방·베이커리 등 다양한 오프라인 매장을 탐색하고, 예약하는 서비스다. 패션·뷰티·라이프 등 전 카테고리에서 축적된 1500억건의 빅데이터를 활용해 취향 맞춤 서비스를 제공하는 것이 목표다.

성수·건대, 홍대·연남, 종로·을지로 등 서울 ‘핫플(핫플레이스)’ 인근 매장도 찾을 수 있다. 위치(GPS) 기반 ‘내 주변’ 매장 검색과 자체 ‘AI 개인화 추천 기술’을 바탕으로 맞춤형 상품도 추천한다.

앱 하단의 ‘오늘뭐하지’ 탭에서는 공방·베이커리·주문제작 케이크 숍 등 다양한 오프라인 매장의 픽업 서비스부터 뷰티 컨설팅·공예·베이킹·플라워 클래스를 모두 만나볼 수 있다.

시범 기간인 지난 5월 주문은 전월 대비 5.8배, 구매자는 5.4배 증가했다. 같은 기간 전체 거래액은 전월 대비 3.6배 늘었다. 특히 공방 카테고리 거래액이 전월 대비 4.3배 급증했다.

에이블리는 소상공인 셀러(판매자)에게 디지털 전환(DX) 및 매출 증대를 통한 성장의 발판이 될 것으로 기대하고 있다. 회사 관계자는 “고객에게는 정교한 추천을, 셀러에게는 성장 기반을 제공하는 플랫폼이 될 것”이라고 말했다.