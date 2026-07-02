[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경일대 AI융합전문인력양성사업단은 지난달 24일 경북 구미시 소재 한국여성경제인협회 경북지회에서 ‘여성 기업 얼라이언스 네트워킹 데이’를 개최했다.

이번 행사는 지역 인재 취업 연계를 위한 논의를 목적으로 경북도가 주최하고 경북테크노파크와 경일대 AI융합전문인력양성사업단이 공동 주관했으며 한국여성경제인협회 경북지회 회원사와 사업 관계자 등 20여 명이 참석했다.

참석자들은 지역 기업의 AI 활용 경쟁력 강화와 지역 인재 취업 연계 방안을 논의했다.

행사에서는 여성 기업의 AI 활용 기업 콘텐츠 제작 사례를 공유하고 기업 현장에서 요구되는 디지털 홍보·마케팅 수요와 산업체 맞춤형 인재 양성 방향에 대한 의견을 나눴다.

특히 참석자들은 AI 기반 콘텐츠 제작 역량이 기업 경쟁력 확보의 핵심 요소로 자리 잡고 있다는 데 공감했다.

우동경 AI융합전문인력양성사업단장은 “이번 네트워킹 데이는 지역 여성 기업과 대학이 AI를 매개로 함께 성장할 수 있는 협력 기반을 마련하는 의미 있는 자리였다“고 말했다.