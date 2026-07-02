“대한민국의 문화를 이끌어 갈 우수기관/기업 및 브랜드를 공모 합니다”
대중문화경제지 헤럴드경제와 최정상 종합영자신문 코리아헤럴드를 발행하는 (주)헤럴드는 대한민국의 우수/유망한 기업(기관/인물/브랜드)의 특색있는 기업문화의 경쟁력을 평가 점검해 소비자들에게 올바른 기준을 제시하기 위해 ‘제21회 2026 대한민국 문화경영대상’을 시행합니다. 문화경영대상은 건전한 기업문화를 창출하고 사회의 각 분야에서 뛰어난 경쟁력을 지닌 인물· 기업· 기관 등을 발굴하여 국내외 널리 알리기 위해 헤럴드경제, 코리아헤럴드가 주최하고 국내대표 고품격 국영문 월간지 월간파워코리아가 주관합니다. 본 대상은 상세내용은 아래와 같으니 많은 관심과 지원 바랍니다.
- 아 래 -
시상명 : 제21회 2026 대한민국 문화경영대상
주 최 : 헤럴드경제, 코리아헤럴드
주 관 : 월간 파워코리아
- 일 정 -
응모신청 : 2026. 7. 6(월) ~ 2026. 8. 28(금)
서류심사 : 2026. 7. 13(월) ~ 2026. 8. 28(금)
최종발표 : 2026. 9. 18(금) 헤럴드경제 지면
- 시 상 식 -
시상식 : 2026. 9. 18(금) 15:00~17:00 예정
장 소 : 프레스센터 20층 내셔널프레스룸
참가대상 : 수상기업 임원 및 직원
- 기 타 -
자세한 내용은 헤럴드경제 홈페이지, 주관사 월간 파워코리아(영문) 홈페이지 및
파워코리아데일리(국문) 홈페이지 참조하시기 바랍니다.
kim3956@heraldcorp.com