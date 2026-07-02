연초 이후 수익률 219% AI 투자 사이클 인프라·패키징 등으로 확대

[헤럴드경제=김지윤 기자] 삼성자산운용은 ‘KODEX AI반도체TOP2플러스’ 상장지수펀드(ETF)의 순자산이 5조원(5조2857억원)을 돌파했다고 2일 밝혔다.

지난 5월13일 지수 리모델링 이전 2조2000억원 수준이었던 순자산이 약 한 달 반 만에 두 배 이상 늘어나는 폭발적인 성장세다.

개인투자자들의 매수세도 두드러진다. KODEX AI반도체TOP2플러스는 지난달 22일 하루 동안 1508억원의 개인 순매수를 기록, 당일 국내 전체 ETF 가운데 1위에 오르기도 했다.

지수 리모델링 이후 누적 개인 순매수는 1조99억원에 달하며, 연초 이후 기준으로는 1조2407억원을 넘어섰다.

투자자 자금이 몰리는 이유는 우수한 수익 성과에서 찾을 수 있다. KODEX AI반도체TOP2플러스의 연초 이후 수익률은 219.2%를 기록했으며 최근 1개월 수익률도 5.9%을 기록하고 있다.

업계에서는 AI 투자 사이클이 기존 메모리 중심에서 AI 인프라와 고대역폭 메모리(HBM), 첨단 패키징 등으로 확대되면서 관련 기업에 대한 투자 수요가 집중되고 있는 것으로 분석한다.

특히 KODEX AI반도체TOP2플러스는 SK하이닉스와 삼성전자를 중심으로 AI 반도체 밸류체인 핵심 기업에 집중 투자하는 전략을 채택하고 있다.

최근에는 정기변경을 통해 SK스퀘어를 편입하며 레버리지 ETF를 제외한 국내 반도체 ETF 가운데 가장 높은 비중인 26.4%를 보유하고 있다.

SK스퀘어는 SK하이닉스 지분 20.5%를 보유하고 있다. SK스퀘어의 시가총액은 220조원 수준으로, 코스피 시총 3위다. 작년 말과 비교해 전날 종가 기준 주가가 377.4%나 급등했다.

이대환 삼성자산운용 매니저는 “AI 산업 성장의 핵심 수혜 분야인 반도체에 대한 투자자 관심이 지속적으로 확대되고 있다”며 “AI 인프라 투자 확대와 차세대 반도체 수요 증가가 이어지는 만큼 관련 기업에 집중 투자하는 ETF에 대한 관심도 계속될 것으로 전망한다”고 말했다.