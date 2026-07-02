르 꼬르동 블루-숙명 아카데미가 2026년 가을학기 신입생 모집을 진행한다. 개강은 오는 9월 28일이며, 요리와 제과·제빵, 와인, 티 분야의 교육과정을 운영한다.

모집 대상은 그랑 디플롬(Grand Diplôme®)을 비롯해 요리(Cuisine), 제과(Pastry), 제빵(Bakery) 디플로마 과정과 프랑스 와인 전문가 프로그램, 티 전문가 프로그램 등이다.

요리 디플로마 과정은 초급부터 상급까지 3단계 과정으로 운영되며, 프랑스 요리의 기본 조리법과 응용 기술을 단계별 실습 중심으로 교육한다. 조리 기술과 메뉴 구성, 플레이팅 등을 포함한 실습 수업이 진행된다.

수업은 현업 경험을 갖춘 셰프들의 시연과 실습으로 구성되며, 식재료 이해와 조리 과정 전반을 함께 다룬다.

프랑스 와인 전문가 프로그램은 프랑스 와인 시음과 와인 디너 코스 교육을 포함하며, 티 전문가 프로그램은 블렌딩과 디저트 페어링, 호텔 애프터눈 티 문화 등을 교육 과정에 반영했다.

정규 과정 외에도 단기 교육 프로그램인 ‘블루리본 시리즈(Blue Ribbon Series)’가 운영된다. 오는 7월 22일에는 ‘망고 패션 타르트(Tarte Mangue Passion)’ 클래스를 통해 프랑스 제과 기법을 소개할 예정이다.

가을학기 입학설명회는 7월 16일 열린다. 설명회에서는 교육과정 소개와 캠퍼스 투어, 제과 시연 프로그램이 진행되며 참가 신청은 공식 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.

르 꼬르동 블루-숙명 아카데미는 프랑스 르 꼬르동 블루의 서울 캠퍼스로 2002년 개교했다. 현재까지 5000여 명의 졸업생을 배출했으며 요리와 제과·제빵, 와인, 티 등 미식 분야 교육과정을 운영하고 있다.