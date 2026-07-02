“김민석 지지와 무관한 원론적 입장”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 친명(친이재명)계 김영진 더불어민주당 의원은 2일 전당대회와 관련해 “(특정인이) 대표를 연임하면서 (당권을) 독점하는 것보다 다양한 사람들이 당대표를 하면서 대권 주자로 커 나가는 것이 좋겠다”고 했다.

김 의원은 이날 오전 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 “다양한 사람들에게 기회를 주는 게 필요하다. 이재명 (당시) 대표의 연임 때에도 비판적인 의견을 제기했다”며 이같이 말했다.

다만 김 의원은 “김민석 전 국무총리를 지지하는 것과 무관한 원론적 입장”이라며 “정청래 전 대표도 (정상 임기인) 2년을 한 게 아니라 (보궐 임기인) 1년을 했기 때문에, 더 올바르게 당대표를 하겠다는 자기의 비전에 의해 출마하는 거라 그건 나름대로 당원들이 평가할 거라고 본다”고 부연했다.

김 의원은 전당대회를 앞두고 계파 갈등이 고조되는 데 대해서는 “전당대회에 출마하는 주자들이 상당히 무게감이 있다”며 “현재 3인의 주자들이 대동소이한 정치적인 경력과 위치를 가지고 있기 때문에 그것이 더 강하게 비치는 지점이 있다”고 말했다.

‘차기 총선 공천권을 행사하기 때문에 분위기가 과열되는 것 아니냐’는 취지의 질문에는 “그것도 다분히 숨겨져 있다”면서도 “민주당이 인위적인 공천에 의해 공천을 진행하는 정당은 아니라는 생각이 든다”고 강조했다.