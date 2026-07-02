판타지오가 KT스튜디오지니, 크리에이터 그룹 글라인과 드라마 ‘고분고분한 킬러’ 공동 제작 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.

‘고분고분한 킬러’는 현모양처를 꿈꾸던 여성이 현실에서 살아가기 위해 취직하면서 벌어지는 이야기를 그린 1970~1980년대 배경의 누아르 드라마다.

연출은 드라마 ‘구경이’, ‘우리영화’를 맡은 이정흠 PD가 맡았으며, 극본은 ‘히어로는 아닙니다만’의 주화미 작가가 집필한다.

이번 작품은 판타지오와 KT스튜디오지니, 크리에이터 그룹 글라인이 공동 제작한다. 판타지오는 드라마 제작 사업을 이어오며 콘텐츠 제작 프로젝트를 진행하고 있다.

남궁견 판타지오 회장은 “이번 작품을 통해 제작 역량을 바탕으로 다양한 콘텐츠를 선보일 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.

판타지오는 그동안 tvN ‘블라인드’, JTBC ‘기적의 형제’, MBC ‘오늘도 사랑스럽개’, KBS2 ‘환상연가’, ‘함부로 대해줘’ 등을 제작했으며, SBS ‘김부장’ 제작에도 참여했다.