[헤럴드경제(대구)=김병진 기자] 권오상 대구 서구청장이 1일 취임식을 갖고 민선 9기 구정의 본격적인 출범을 알렸다.

대구 서구는 이날 서구문화회관에서 국회의원과 시·구의원, 각급 기관·단체장, 유관기관 관계자 등 500여명이 참석한 가운데 권오상 서구청장 취임식을 개최했다.

취임식은 국민의례를 시작으로 취임 선서, 취임사, 주민 축하영상 상영, 축하공연 등의 순으로 진행됐으며 간소하면서도 내실 있는 행사로 마련됐다.

권 구청장은 이날 서대구역 개발을 통한 지역경제 활성화와 도시 경쟁력 강화, 빈틈없는 복지체계 구축, 안전하고 쾌적한 생활환경 조성 등을 핵심 과제로 제시했다.

권오상 서구청장은 취임사를 통해 “구민의 삶을 최우선으로 생각하는 현장 중심·주민 중심 행정을 펼치겠다”며 “구민과 끊임없이 소통하고 신뢰받는 행정을 바탕으로 서구의 새로운 도약을 이끌어 나가겠다”고 말했다.

이어 “오늘보다 내일이 더 기대되는 서구, 주민들이 스스로 자랑스러워하는 서구를 만들기 위해 모든 행정 역량을 집중하겠다”고 덧붙였다.