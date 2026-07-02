[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대한민국 대표 여름 축제인 ‘2026 대구치맥페스티벌’이 1일 개막식을 시작으로 두류공원 일원에서 5일간의 뜨거운 여정에 돌입했다. 이번 축제의 세부 프로그램 일정은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다. 박기환 대구시 경제국장은 “2026 대구치맥페스티벌이 세계인이 찾는 치맥의 중심도시로 자리매김할 것으로 기대한다”고 말했다.
kbj7653@heraldcorp.com
입력 2026-07-02 06:32:01
헤럴드경제 검색 선호 매체 추가
영문번역
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대한민국 대표 여름 축제인 ‘2026 대구치맥페스티벌’이 1일 개막식을 시작으로 두류공원 일원에서 5일간의 뜨거운 여정에 돌입했다. 이번 축제의 세부 프로그램 일정은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다. 박기환 대구시 경제국장은 “2026 대구치맥페스티벌이 세계인이 찾는 치맥의 중심도시로 자리매김할 것으로 기대한다”고 말했다.
[단독] ‘BTS·아이유 한복’ 박술녀 장인, ‘택갈이’ 의혹 벗었다 [세상&]
[헤럴드경제=안세연 기자] 방탄소년단, 아이유, 김연아 등 유명인들의 한복을 지은 한복 장인 박술녀 씨가 ‘택갈이(의류 라벨 바꿔치기)’ 의혹을 벗었다. 법원은 의혹이 허위사실이라고 판단했다. 1인 시위, 유튜브 등에서 3년 이상 해당 의혹을 제기한 A씨가 박씨에게 3000만원을 손해배상하라고 판결했다. 2일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사95단독 박혜성
백종원·소유진 ‘위암 사별’ 남편에 보낸 선물…“수시로 보내겠다. 식사 잘 챙겨 드시라”
[헤럴드경제=김성훈 기자] 백종원·소유진 부부가 위암으로 사별해 시청자들의 가슴을 아프게 했던 ‘배그 부부’ 가정에 온정을 베풀었다. 배그 부부 남편 정환 씨는 최근 자신의 SNS에 백종원·소유진 부부로부터 받은 선물을 공개했다. 그가 공개한 사진에는 백종원 대표의 더본코리아 제품 상자가 잔뜩 쌓여 있었다. 정 씨는 “집 앞에 시키지 않은 택배 상자들이 가득 쌓여 있어 크게 당황했다”며 “잘못 배송 온 것인 줄 알았으나, 인적 사항을 확인해 보니 모두 우리 집 주소로 정확히 기재돼 있었다”고 했다. 정 씨는 발송인 이름에 ‘더본코리아’가 적혀 있는 것을 확인하고서야 잘못 배송온 것이 아니라는 것을 알게 됐다고 했다. 그가 출연한 MBC ‘오은영 리포트-다시, 사랑’의 패널이 백 대표의 아내인 배우 소유진이기 때문. 정 씨는 “처음에는 다소 부담스러운 마음도 들었으나 입으로 들어오는 음식을 물리치는 것은 예의가 아니라고 배웠다”며 “보내주신 정성을 감사히 받아 아이들은 물론 나 역시
백종원·소유진 ‘위암 사별’ 남편에 보낸 선물…“수시로 보내겠다. 식사 잘 챙겨 드시라”
[헤럴드경제=김성훈 기자] 백종원·소유진 부부가 위암으로 사별해 시청자들의 가슴을 아프게 했던 ‘배그 부부’ 가정에 온정을 베풀었다. 배그 부부 남편 정환 씨는 최근 자신의 SNS에 백종원·소유진 부부로부터 받은 선물을 공개했다. 그가 공개한 사진에는 백종원 대표의 더본코리아 제품 상자가 잔뜩 쌓여 있었다. 정 씨는 “집 앞에 시키지 않은 택배 상자들이 가득 쌓여 있어 크게 당황했다”며 “잘못 배송 온 것인 줄 알았으나, 인적 사항을 확인해 보니 모두 우리 집 주소로 정확히 기재돼 있었다”고 했다. 정 씨는 발송인 이름에 ‘더본코리아’가 적혀 있는 것을 확인하고서야 잘못 배송온 것이 아니라는 것을 알게 됐다고 했다. 그가 출연한 MBC ‘오은영 리포트-다시, 사랑’의 패널이 백 대표의 아내인 배우 소유진이기 때문. 정 씨는 “처음에는 다소 부담스러운 마음도 들었으나 입으로 들어오는 음식을 물리치는 것은 예의가 아니라고 배웠다”며 “보내주신 정성을 감사히 받아 아이들은 물론 나 역시
백종원·소유진 ‘위암 사별’ 남편에 보낸 선물…“수시로 보내겠다. 식사 잘 챙겨 드시라”
[헤럴드경제=김성훈 기자] 백종원·소유진 부부가 위암으로 사별해 시청자들의 가슴을 아프게 했던 ‘배그 부부’ 가정에 온정을 베풀었다. 배그 부부 남편 정환 씨는 최근 자신의 SNS에 백종원·소유진 부부로부터 받은 선물을 공개했다. 그가 공개한 사진에는 백종원 대표의 더본코리아 제품 상자가 잔뜩 쌓여 있었다. 정 씨는 “집 앞에 시키지 않은 택배 상자들이 가득 쌓여 있어 크게 당황했다”며 “잘못 배송 온 것인 줄 알았으나, 인적 사항을 확인해 보니 모두 우리 집 주소로 정확히 기재돼 있었다”고 했다. 정 씨는 발송인 이름에 ‘더본코리아’가 적혀 있는 것을 확인하고서야 잘못 배송온 것이 아니라는 것을 알게 됐다고 했다. 그가 출연한 MBC ‘오은영 리포트-다시, 사랑’의 패널이 백 대표의 아내인 배우 소유진이기 때문. 정 씨는 “처음에는 다소 부담스러운 마음도 들었으나 입으로 들어오는 음식을 물리치는 것은 예의가 아니라고 배웠다”며 “보내주신 정성을 감사히 받아 아이들은 물론 나 역시