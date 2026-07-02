[대구시 제공]
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[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대한민국 대표 여름 축제인 ‘2026 대구치맥페스티벌’이 1일 개막식을 시작으로 두류공원 일원에서 5일간의 뜨거운 여정에 돌입했다. 이번 축제의 세부 프로그램 일정은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다. 박기환 대구시 경제국장은 “2026 대구치맥페스티벌이 세계인이 찾는 치맥의 중심도시로 자리매김할 것으로 기대한다”고 말했다.


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