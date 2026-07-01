[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 군위군은 1일 삼국유사교육문화회관 대공연장에서 민선 9기 제44대 김진열 군위군수 취임식을 개최했다.

이날 행사에는 강대식 국회의원, 박창석 시의원을 비롯해 새롭게 출범한 제10대 군위군의회 의원들과 종교·경제·문화·여성·농업 등 지역 각계각층 인사, 주민과 출향인 등 약 700여 명이 참여했다.

김진열 군수는 이날 아침 충혼탑 참배로 공식 일정을 시작했으며 민선 9기의 비전을 함께 실현해 나갈 군청 직원들과 구내식당에서 오찬 간담회를 가졌다.

이어 오후 2시 본 행사로 열린 취임식은 국민의례를 시작으로 군민 희망 메시지 영상 상영, 취임선서, 취임사, 민선 9기 7대 비전 선포 퍼포먼스 등이 주요 식순으로 진행됐다.

또 비전 선포 퍼포먼스를 통해 공항·군부대 중심 미래 성장도시 조성, 활력있는 정주도시 조성, 지속가능한 농촌공동체 구축, 교육 중심 인재도시 육성, 체류형 관광도시 조성, 생애 전주기 돌봄체계 강화, 열린 행정 및 청렴 군정 실현 등 민선 9기 7대 비전을 제시했다.

김진열 군위군수는 취임사를 통해 “민선 9기는 그동안 이루어낸 성과를 군민의 삶 속에서 실질적인 변화와 행복으로 연결하는 시간이 될 것”이라며 “미래 100년의 성장도시, 품격있는 행복도시를 목표로 더 큰 번영의 시대를 힘차게 열어 나가겠다”고 말했다.