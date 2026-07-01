[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]최재훈 달성군수는 1일 군청 군민소통관에서 직원 300여명이 참석한 가운데 제38대 달성군수 취임기념 정례조회를 개최하고 민선9기 군정의 새로운 출발을 알렸다.

이 자리에서 최 군수는 청년이 모이고 일자리가 넘치는 글로벌 경제도시, 자족형 생활교통도시, 미래교육도시, 복지·건강도시, 관광·문화·명품도시 완성 등 민선9기 달성군 5대 핵심 공약을 약속했다.

이와함께 민선 8기 동안 이뤄낸 대구 제2국가산업단지 조성, 대구농수산물도매시장 이전과 물류단지 조성, 대구 도시철도 1호선 연장 등이 차질 없이 진행될 수 있도록 한다는 의지를 밝혔다.

최재훈 달성군수는 이날 취임사를 통해 “지난 민선8기의 성과는 군민 여러분의 신뢰와 공직자 여러분의 헌신이 있었기에 가능했다”며 “이제는 그 성과를 바탕으로 한 단계 더 도약하는 민선9기를 채워 나가겠다”고 말했다.

특히 “군정의 중심에는 언제나 군민이 있어야 한다”며 “현장 속에서 답을 찾고 군민과 함께 고민하며, 군민이 체감하는 변화를 만들어가는 행정을 펼쳐 나가겠다”고 강조했다.