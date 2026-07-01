돌풍·천둥·번개·우박 주의

[헤럴드경제=정호원 기자] 요일인 2일은 전국이 대체로 흐린 가운데, 수도권과 강원도를 비롯한 전국 곳곳에 천둥·번개를 동반한 강한 소나기가 내릴 전망이다.

1일 기상청에 따르면 이날 오전 강원 북부를 시작으로, 오후부터 밤사이 서울·인천·경기 등 수도권과 강원, 충청, 전북 동부, 경북, 경남 북서 내륙에 소나기가 내릴 예정이다. 제주도에는 아침부터 낮 사이 한때 비가 오는 곳이 있을 것으로 보인다.

특히 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치고, 일부 지역에는 우박이 떨어질 가능성이 있어 시설물 관리와 안전사고에 각별한 주의가 요구된다.

예상 강수량은 기온과 지형에 따라 지역별 편차가 크다. ▷서울·인천·경기 5∼60㎜ ▷강원 내륙·산지 5∼60㎜ ▷강원 중·북부 동해안 5㎜ 안팎 ▷대전·세종·충남 동부·충북 5∼40㎜ ▷전북 동부 5∼40㎜ ▷대구·경북 중·북부 내륙·남서 내륙 5∼40㎜ ▷경남 북서 내륙 5∼20㎜ ▷제주도 5㎜ 미만이다.

아침 최저기온은 15~22도, 낮 최고기온은 24~31도로 평년과 비슷하거나 조금 높을 것으로 예보됐다.