[헤럴드경제=채상우 기자] 서울 강북에서 발생한 동거인 살해·시신 유기 사건의 피해자로 추정되는 시신이 약 6개월 만에 양평 남한강에서 발견됐다.

1일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오후 4시 49분쯤 경기 양평군 양서면 남한강에서 “대교 중간에 마네킹 같은 것이 떠 있다”는 119 신고가 접수됐다.

출동한 소방당국은 용담대교 7번과 8번 교각 사이에서 시신을 발견해 인양한 뒤 경찰에 인계했다.

경찰은 신원 확인 결과 인양된 시신이 지난 1월 14일 서울 강북구 한 아파트에서 살해된 30대 이모 씨인 것으로 파악했다.

이 씨는 오토바이 배달 대행일을 같이 하며 알게 된 성모(34) 씨와 함께 집을 구해 살 정도로 친한 사이였다고 한다. 그러나 성 씨는 이 씨가 오토바이 주유비를 요구했다는 등의 이유로 이 씨를 목 졸라 살해한 뒤 남한강 두물머리에 시신을 유기한 것으로 조사됐다.

당시 경찰은 범행 일주일 뒤인 지난 1월 21일 “이 씨와 연락이 되지 않는다”는 지인의 신고를 받고 수사에 착수했다. 이후 경찰은 성 씨를 용의자로 특정해 체포됐다. 현재 성 씨는 살인 및 시신 유기 혐의로 재판을 받고 있다. 경찰은 시신을 당시 사건을 수사했던 서울 도봉경찰서로 인계하는 방안을 검토하고 있다.