[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경주 최초의 민선 3선 시장인 주낙영 경주시장이 1일 민선 9기 공식 출범을 선언하고 ‘하나되는 경주, 중단없는 전진’을 새로운 시정 기조로 제시하며 향후 4년간의 시정 비전과 핵심 공약을 발표했다.

경주시는 이날 서라벌문화회관에서 시민 600여명이 참석한 가운데 민선 9기 경주시장 취임식을 개최했다.

주 시장은 취임사에서 민선 7·8기의 주요 성과를 되짚으며 민선 9기 시정 운영 방향을 프레젠테이션 형식으로 설명했다.

그는 “시민 여러분께서 보내주신 성원에 힘입어 다시 막중한 책임을 맡게 됐다”며 “더 큰 경주, 더 나은 미래로 나아가기 위해 시민과의 소통을 최우선 가치로 삼고 시민과의 약속인 공약을 반드시 실천하겠다”고 강조했다.

취임식에서는 소상공인과 근로자, 농업인, 다문화가정, 장애인, 청년, 학생, 어르신, 어린이 등 시민대표 9명이 주 시장과 함께 LED 화면을 터치하는 ‘민선 9기 비전 퍼포먼스’를 통해 ‘하나되는 경주’와 ‘중단없는 전진’의 의지를 다졌다.

이날 주 시장은 관광객 6000만명 시대와 세계 10대 관광도시 도약, POST-APEC 사업 추진, 차세대 K-원자력 에너지 혁신클러스터 구축, 활기차고 풍요로운 농어촌 조성, 지속가능한 시민행복도시 구현 등 민선 9기 9대 핵심 공약을 시민들에게 제시했다.

취임식을 마친 주 시장은 내남면 명계3일반산업단지의 제조업체를 방문해 기업 현장을 점검하고 지역경제 활성화와 민생 현장의 의견을 청취하는 것으로 공식 일정을 이어갔다.

주낙영 경주시장은 “경주 최초의 민선 3선 시장이라는 의미를 영광이 아닌 더 큰 책임으로 새기겠다”며 “시민과 함께 하나되는 경주를 만들고 중단없는 전진으로 경주의 새로운 도약을 반드시 이뤄내겠다”고 말했다.

한편 이날 주 시장은 취임식에 앞서 황성공원 충혼탑을 참배한 뒤 도시바람길숲에서 민선 9기 출범 기념 식수 행사를 열었다.