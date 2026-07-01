7일 1일 강남구민회관서 민선9기 취임식...미래 강남 100년 성장동력 확보 강조 재건축 신속 추진·세제 부담 완화·교통 개선 등 핵심 구정 방향 제시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]김현기 강남구청장이 1일 강남구민회관 2층 대강당에서 열린 민선 9기 강남구청장 취임식에서 “강남 대전환을 반드시 이루겠다”며 구정 비전과 핵심 정책 방향을 밝혔다.

김 구청장은 이날 취임사에서 강남이 성장동력 쇠락과 외부 규제, 역차별 심화라는 위기 상황에 놓여 있다고 진단했다. 그는 변화와 혁신을 이끌 리더십이 필요하다고 강조하며 “구청장이 직접 선두에 서서 강남의 새로운 성장동력을 만들겠다”는 의지를 밝혔다.

특히, 취임 첫날 1호 결재로 재건축·재개발 신속 추진단 구성을 승인한 사실을 언급, 구청장이 직접 단장을 맡아 재건축·재개발을 속도감 있게 추진하겠다고 약속했다.

이밖에 ▷장기보유 주택의 조세 부담 완화 ▷막힘없는 교통체계 구축 ▷미래 세대와 함께하는 교육·환경 도시 ▷세텍 부지 활용과 역세권 개발 ▷로봇·AI 등 신산업 육성 ▷평생 복지체계 구축 ▷생활 체육시설 확충 등 강남 대전환을 위한 ‘강남 대전환 7대 프로젝트+1’을 제시했다.

김현기 강남구청장은 “형식주의와 관료주의를 타파하고, 앞으로 4년 내내 구민 섬김을 강력히 실천하겠다”고 말했다. 이어 “강남을 힘차게, 구민을 신나게, 강남 대전환의 첫걸음을 구민과 함께 당차게 시작하겠다”고 밝혔다.