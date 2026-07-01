지역특성과 기능분담해 3개 청사 부여 주목받고 있는 반도체 입지 “기업입장에서”

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 민형배 전남광주통합특별시장은 1일 “청사 문제, 그렇게 서로 이해가 다르다면 9일 타운홀미팅을 통해 폭넓게 시민 의견을 듣고 투표라도 해볼 생각”이라고 말했다.

민 시장은 이날 오후 광주청사에서 기자간담회를 하고 “주청사 개념은 없다. 3곳(무안·순천·광주)이 주청사”라며 “청사 기능 부여하고 조직 배치하려는데 어느게 좋겠습니까 하고 시민들께 물어볼 생각이다”고 덧붙였다.

이어 “동부(순천청사)는 국 2∼3개 늘리고 사무소 확대하고 주소지를 동부청사로 하는 안을 가지고 있다”며 “지역 특성과 기능을 분담해 세 청사에 부여하려는 것이다”고 설명했다.

민 시장은 “당장 해야할 두가지 일이 반도체 산업이 제대로 자리잡을 수 있도록 경주하는게 있고, 통합 제도적 뒷받침 실질적 내용 채우는게 있다. 이 일을 하려면 당분간 광주에 있어야 하는것 아닌가 생각한다” 면서 “공무원 인사를 사실은 7월 1일자에 하려고 했는데 당선인 신분에 인사권자가 아니여서 방법이 없었다. 8월 1일자를 목표로 서두르려고 한다”고 말했다.

4명의 부시장 인선에 대해서는 “(지방직) 두분은 시민 추천으로 하겠다. 곧 공모 절차 들어갈 것이다. 한분은 여성이다”고 설명했다.

전국적인 관심을 모으고 있는 반도체 입지에 대한 입장도 밝혔다.

민 시장은 “공장 입지는 저희가 결정하면 안 되는 문제라고 본다. 기업 쪽에서 나올 가능성이 높다”며 “행정조치가 취해지고 나면 이쪽이구나 생각하면 될 것”이라고 밝혔다.