AI 미래교육·학력 향상·교육복지 등 5대 핵심 과제 제시

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 권순기 제19대 경남도교육감이 1일 취임식을 갖고 경남교육의 새로운 도약을 위한 공식 업무에 들어갔다.

경남도교육청은 이날 오후 국립창원대학교 종합교육관 이룸홀에서 권 교육감 취임식을 개최했다. 행사에는 박완수 경남도지사를 비롯한 도내 주요 기관장과 교육청 간부 공무원, 지역 교육장, 직속기관장 등이 참석했다.

권 교육감은 취임사를 통해 “경남교육의 미래를 맡겨주신 것은 교육을 제대로 바꿔보라는 도민의 준엄한 명령”이라며 “다양한 교육 현장의 목소리를 하나로 모아 원칙을 세우고 미래를 준비하는 경남교육을 만들겠다”고 밝혔다.

그는 저출생과 인구 감소, 인공지능 확산 등 교육환경의 급격한 변화를 언급하며 교육의 본질 회복을 강조했다. 권 교육감은 “국가 소멸 위기를 극복하고 경남의 새로운 미래를 열어갈 열쇠는 교육에 있다”고 말했다.

경남교육 도약을 위한 5대 핵심 과제로는 ▷학력 향상과 AI 기반 미래교육 ▷전국 최고 수준의 교육복지 ▷교육공동체가 만족하는 행복교육 ▷학생의 안전·건강·미래를 책임지는 교육 ▷지역 성장을 주도하는 교육을 제시했다.

특히 기초학력 보장과 공교육 강화를 주요 정책으로 내세웠다. 권 교육감은 “사교육에 의존하지 않고도 모든 학생이 공교육 안에서 자신의 꿈을 펼칠 수 있도록 하겠다”며 “경남을 교육 때문에 찾아오는 곳, 아이 키우기 좋은 곳으로 만들겠다”고 약속했다.

한편 권 교육감은 이날 오전 국립3·15민주묘지를 찾아 헌화·분향한 뒤 도교육청에 첫 출근했다. 이어 간부 공무원들과 경남교육 운영 방향을 공유하고 박완수 경남도지사 취임식에 참석했다.