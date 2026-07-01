7월 1일 구청 대강당에서 민선9기 출범 알려… 구민 등 1500여 명 참석 ‘살기 편한 행복광진’ 구정 비전 선포… 향후 4년 구정 운영 방향 공유

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 1일 구청 대강당에서‘민선9기 광진구청장 취임식’을 개최하고 새로운 4년의 시작을 알렸다.

이번 취임식은 향후 4년간의 구정 비전과 운영 방향을 구민과 함께 공유하기 위해 마련됐다. 구민과의 소통과 공감에 중점을 두고 진행됐으며, 구민과 국회의원 등 각계 주요 인사 1500여 명이 참석했다.

행사는 구청 1층 로비에서 열린 리시빙 행사로 시작됐다. 김경호 구청장은 참석자들을 직접 맞이하며 감사의 인사를 전했으며, 이어 국민의례와 취임선서, 취임사, 축사, 구립여성합창단 축하공연, 기념촬영 순으로 취임식이 진행됐다.

아울러 대강당 앞에는 15개 동 구민들의 축하와 희망을 담은 메시지월을 설치해 민선9기의 새로운 출발을 함께 축하하는 의미를 더했다.

취임사에서는 민선9기 비전인 ‘살기 편한 행복광진’을 선포하고, 좋은 일자리와 살기 좋은 집, 문화와 휴식이 조화를 이루는 직(職)·주(住)·락(樂) 도시를 실현하겠다는 비전을 제시했다.

특히 재개발·재건축 사업의 속도를 높이고 동서울터미널 현대화 등 광진의 미래를 이끌 핵심사업을 본격 추진하는 한편, 아이 키우기 좋은 교육환경 조성, 어르신 맞춤형 복지 확대, 청년과 소상공인 지원 강화 등 구민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 민생 중심 정책도 적극 추진하겠다는 구정 운영 방향을 밝혔다.

김경호 광진구청장은 “민선9기는 새로운 출발인 동시에 광진의 변화를 완성하는 시간”이라며 “초심을 잃지 않고 말보다 실천으로, 약속보다 성과로 보답하며 구민 모두가 행복을 체감하는 ‘살기 편한 행복광진’ 완성하겠다”고 말했다.