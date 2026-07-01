[헤럴드경제=최원혁 기자] 30대 딸을 아기처럼 과보호하는 어머니와 결혼을 앞두고도 어머니를 의지하는 딸에게 이호선이 “정신 차려라”고 일침을 가했다.

지난 30일 방송된 tvN STORY ‘이호선 상담소’에서는 ‘가스라이팅’을 주제로 다양한 실제 사례를 통해 가해자의 언어와 피해자의 특징, 대처법을 짚었다.

이날 이호선은 “타인이 나의 생각, 감정, 판단력을 체계적으로 왜곡해서 자신을 의심하게 만드는 정서적 학대를 가스라이팅이라고 본다”고 정의하며 상담을 시작했다.

이어 가스라이팅에 취약한 사람들의 공통점도 설명했다. 그는 착한 사람 콤플렉스를 가진 유형, 공감 능력은 높지만 자기주장이 약한 사람, 평소 자기 의심이 많은 사람이 상대의 왜곡된 주장에 쉽게 흔들릴 수 있다고 분석했다.

그러면서 “가해자들은 ‘그런 일 없었어’, ‘네가 잘못 본 거야’, ‘네가 예민한 거야’, ‘다른 사람들은 아니라고 해’, ‘네가 문제야’ 같은 말을 지속적으로 한다”며 “이런 말을 세 가지 이상 반복해서 듣고 있다면 가스라이팅을 의심해 볼 필요가 있다”고 설명했다.

방청객과 상담에서 한 여성은 어린 시절부터 최근까지 어머니에게 “‘네가 틀렸어’, ‘네가 잘못 생각한 것 같아’, ‘머리가 안 좋아서 그래. 이해를 못 하는 것 같아’라는 말을 계속 들었다”고 털어놨다.

이를 들은 이호선은 “그건 전형적인 부모가 자식에게 하는 가스라이팅”이라고 단호하게 진단했다. 이때 방청객이 자기 경험을 이야기하면서도 계속 웃고 있는 모습을 보이자 “저 같으면 웃음이 멈추거나 울었을 거다. 아니면 화가 났을 거다”며 “사람이 무한대로 착하면 이건 착한 게 아니다. 스스로를 지키지 못하는 거지”라고 말했다. 그러면서 “상담을 받아보셔라”고 조언했다.

방송에서는 부모의 과도한 보호가 자녀의 독립성을 무너뜨린 사연도 함께 소개됐다. 결혼을 앞둔 37세 여성은 어머니의 지나친 간섭에서 벗어나고 싶다며 상담을 요청했다. 사연자는 “엄마가 제가 하는 모든 걸 불안해하고 만족하지 못한다. 제가 아직도 아기 같은 것 같다”며 “결혼을 준비하면서 과잉보호를 받고 있다는 걸 더 크게 느꼈다”고 말했다.

여성은 엄마가 본인, 예비 사위와 상의 없이 신혼집 위치를 정해 계약을 진행했다고 말했다. 신혼집에 큰돈을 보태줬다는 여성의 어머니는 “제가 10층에 사는데 얘네가 5층”이라며 신혼집 비밀번호까지 알고 있다고 말해 방청객들을 경악하게 했다.

더 큰 충격을 안긴 것은 직장 생활 당시의 일화였다. 30대 초반 회사에서 동료와 갈등을 겪자 가장 먼저 떠오른 사람이 어머니였고, 결국 회사로 어머니를 불렀다는 것이다. 어머니는 직접 회사를 찾아와 동료에게 강하게 항의했고 이후에도 비슷한 일이 반복돼 회사를 몇 차례 더 방문한 것으로 전해졌다.

이를 들은 장영란이 “엄마를 왜 부르셨냐”고 묻자 사연자는 “항상 엄마를 의지하면서 자라 큰일이 생겼을 때 어떻게 대처해야 하는지 몰랐다. 생각나는 사람이 엄마였다”고 답했다. 그는 해당 사건 이후 약 1년 반을 더 근무한 뒤 결국 회사를 그만뒀다고 밝혔다.

이호선은 “엄마는 간섭하고 딸도 의지하는 것”이라며 여성에게 “딸 개인의 문제이기도 하지만 앞으로 예비 신랑과 중요한 결정을 함께 내려야 하는 시기인 만큼 반드시 해결해야 할 문제다. 딸은 지금 아픈 상태”라고 지적했다.

그러면서 “정신 차려라. 본인 성인이고, 배우자가 있다. 엄마가 아닌 배우자와 비밀을 나눠야 한다”고 강하게 말했다. 또 어머니에게도 “두 사람의 삶은 두 사람이 만들어가는 거다. 손을 떼야 한다”고 조언했다.