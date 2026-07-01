그룹 자회사 100% 출자 조성 500억원 규모 조선·해양, 항공·우주 등 동남권 핵심산업 투자

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK금융그룹은 동남권 전략산업 중심의 생산적금융 투자확대를 위해 그룹 공동출자 형태의 500억원 규모 ‘BNK 생산적금융 전략펀드’ 결성을 마무리하고 본격 투자에 나선다고 1일 밝혔다.

이번 펀드는 ‘빈대인 회장 2기’ 경영 방향에 맞춰 동남권 산업금융 생태계 조성과 지역 혁신기업 육성을 위한 마중물 역할을 하기 위해 마련됐다. BNK부산은행, BNK경남은행, BNK캐피탈, BNK벤처투자가 공동으로 100% 출자해 조성한 그룹 차원의 투자 플랫폼이다.

펀드 운용은 지역투자 경험과 전문성을 갖춘 BNK벤처투자가 맡는다. 주요 투자대상은 조선·해양, 항공·우주, 에너지·화학, 방산·모빌리티 등 동남권 전략산업과 기술력 및 성장성을 갖춘 혁신기업으로, 지역산업의 경쟁력 강화와 미래 성장동력 확보를 지원할 계획이다.

특히 제1호 투자 분야로 해양산업을 선정했다. 동남권 해양·수산 분야 유망기업 가운데 성장가능성과 혁신성을 갖춘 기업에 우선 투자해 해양산업 경쟁력을 높이고, 생산적 금융의 성공사례를 지속적으로 만들 방침이다.

한편, 펀드 운영을 맡은 BNK벤처투자는 2019년 11월 설립 후 지역중심 투자 전문회사로 성장해 왔고, 2025년 말 기준 부울경 지역 47개 업체에 1118억원 규모의 투자실적을 달성하는 등 동남권 주력산업에 속한 성장기업에 투자를 집중하고 있다.